Marta i Damian z "Love is Blind:Polska" są razem? Para wydała OSOBNE oświadczenia

"Love is Blind" - o co chodzi w formacie

W maju 2026 roku na platformie Netflix zadebiutowała polska odsłona globalnego hitu "Love is Blind". Ten społeczny eksperyment polega na randkowaniu w ciemno - single rozmawiają ze sobą w specjalnych kabinach, nie widząc swojej powierzchowności, co ma pomóc w zbudowaniu autentycznej relacji opartej na emocjach, a nie na wyglądzie. Pary spotykają się oko w oko dopiero po zaręczynach. Następnie wyjeżdżają na urlop i zaczynają wspólne życie, by podczas finałowego ślubu zdecydować, czy zostaną ze sobą na zawsze. Program poprowadzili Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

Relacja Marty i Damiana w "Love is Blind:Polska"

Marta, mieszkająca w Warszawie stylistka paznokci ze Śląska, szybko stała się jedną z najbardziej wyrazistych postaci edycji. Po trudnych życiowych doświadczeniach zgłosiła się do programu z nadzieją na stworzenie rodziny. Spośród trzech kandydatów na placu boju zostali MP oraz Damian - ostatecznie Marta wybrała tego drugiego, próbując połączyć potrzebę dobrej zabawy ze zrozumieniem. Choć po opuszczeniu kabin para szybko nadawała na tych samych falach, szybko pojawiły się zgrzyty: Martę niepokoiła zmiana zachowania Damiana w gronie znajomych, z kolei dla niego barierą były kwestie finansowe i dysproporcja w zarobkach.

Mimo przeciwności zakochani zdecydowali się na ślub i powiedzieli sobie „tak”. Ich nieobecność podczas Reunion wywołała jednak lawinę plotek. Małżonkowie opublikowali jedynie oświadczenie w mediach społecznościowych, prosząc internautów o prywatność i czas. Chwilę po tym mężczyzna zaczął wrzucać zabawne rolki na swoje sociale, a Marta - pochwaliła się podróżą do Egiptu.

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"Love is Blind:Polska". Marta wydaje oświadczenie. Damian... też

Internauci nie ukrywali z dnia na dzień swojego rozgoryczenia brakiem informacji. Wielu z nich czuło się oszukanymi, ponieważ z założenia program miał być o ślubach, a oni dalej nie wiedzieli, co z drugą z par. W końcu zarówno Marta jak i Damian wydali osobne oświadczenia na temat swojej relacji.

- Prawda jest taka, że my sami tej odpowiedzi nie mamy. Jesteśmy obecnie w terapii PAR już od jakiegoś czasu i próbujemy dojść do wniosku, co będzie dla nas dobre. Eksperyment dał nam dużą szansę na to, żeby stworzyć coś szczęśliwego i trwałego. I naprawdę oboje staramy się, żeby tak było. Uważam, że nieuczciwe byłoby mówienie, że wiemy co dalej, jeżeli taka decyzja nie została przez nas podjęta. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję za każde słowa wsparcia, za kibicowanie, za trzymanie kciuków - powiedziała Marta.

Chwilę po niej swoje oświadczenie dodał Damian.

- Cześć kochani, pewnie część z was widziała już wideo Marty, ale czuję, że powinienem nagrać osobne wideo, ponieważ mam też swoją grupę odbiorców i czuję się zobligowany, żeby no dać wam jakąś informację i podziękować wszystkim za to, że uszanowali naszą prywatność i byli cierpliwi. Mogę tylko potwierdzić, że tak, mamy problemy małżeńskie. Jesteśmy w terapii, pracujemy nad tym, żeby było dobrze. Nie jest łatwo na pewno o tym mówić, ale chciałbym zaznaczyć, że program stworzył małżeństwo, ale nie napisał dla nas instrukcji jak być tym małżeństwem. Dlatego my nie mając tej instrukcji obsługi dosyć szybko wylądowaliśmy w takim powiedziałbym real life situation, nie znając się. My się po prostu nie znaliśmy. Samo zamieszkanie z nową osobą, której do końca nie znasz. Na pewno miłość między nami była i mam nadzieję, że to widzieliście. Miłość jest trochę za mało. Tak naprawdę musieliśmy się dotrzeć na tym poziomie tak zwanych skarpetek rozrzucanych, oczywiście mówię stereotypowo. Więc musieliśmy wypracować pewną jakby symbiozę między nami, dogadać się w kwestii szczegółów, a tak naprawdę życie nas mocno przetestowało. I muszę przyznać szczerze, że jako partnerzy, któreśmy się wtedy pogubili obydwoje. Właśnie stąd ta terapia. Aktywnie chodzimy na terapię i trzymajcie kciuki za nas. Mam nadzieję, że będą dla Was lepsze wiadomości. I wkrótce pracujemy nad sobą i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce - powiedział Damian.

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