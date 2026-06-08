Nocny koszmar w Poznaniu. Strażacy wycinali rannych z wraków, jedna osoba nie żyje!

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 7 na 8 czerwca na ul. Głogowskiej w Poznaniu. Jak poinformowali druhowie z OSP Luboń, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 23:35.

Na miejscu okazało się, że doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Akcja ratunkowa była bardzo trudna. Strażacy zabezpieczyli teren i przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do dwóch osób zakleszczonych we wrakach pojazdów.

Doszło tam do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Po przybyciu na miejsce nasze działania polegały na zabezpieczeniu terenu akcji oraz wykonaniu dostępu do dwóch osób zakleszczonych w pojeździe przy użyciu sprzętu hydraulicznego – przekazali strażacy z OSP Luboń.

4

Według informacji przekazanych przez służby, trzy osoby zostały ranne. Dwie z nich w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Na czas działań ratowniczych droga w kierunku Komornik była całkowicie zablokowana.

Okoliczności tragedii wyjaśnia policja. Jak powiedział w rozmowie z „Głosem Wielkopolskim” podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji, kierujący volkswagenem polo jadąc w kierunku Poznania na łuku drogi zjechał na lewe pobocze, przeciął pas zieleni, a następnie wjechał na przeciwległą jezdnię, gdzie czołowo zderzył się z BMW.

Późno w nocy otrzymaliśmy informację, że życia kierującego VW nie udało się uratować. Pasażer z VW jest w stanie ciężkim. Osoby z BMW są w stanie niezagrażającym życiu – przekazał podkom. Paterski cytowany przez „Głos Wielkopolski”.

Śledczy ustalają dokładne przyczyny i przebieg tragicznego zdarzenia.