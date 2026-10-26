Zenek Martyniuk gościem programu współpracownika prezydenta. Tego jeszcze nie było!

Takiej inicjatywy jeszcze w sieci nie widziano. Były szef GITD oraz obecny doradca prezydenta, Alvin Gajadhur uruchomił autorski podcast zatytułowany „Ostra jazda Gajadhura”. Nowy projekt swojego współpracownika osobiście promował w internecie prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział format słowami: - Alvin Gajadhur rusza z własnym podcastem. Już sam tytuł »Ostra jazda Gajadhura« sporo zapowiada. »Ostra jazda Gajadhura«, będą politycy, sportowcy, ludzie kultury, ale też goście mniej oczywiści. Ludzie, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. i historie, których warto posłuchać. A znając mojego doradcę Alvina Gajadura można się spodziewać nieoczywistych pytań i rozmów bez zbędnych hamulców. Zachęcam państwa od oglądania »Ostrej jazdy Gajadhura«”.

Sam prowadzący Alvin Gajadhur zaznaczył: - To mój nowy podcast. Będą nieszablonowe pytania i mam nadzieję szczere odpowiedzi. Jeden na jeden, ale bez kół ratunkowych. Zachęcam do oglądania. Serdecznie dziękuję Panie Prezydencie!.

Zenek Martyniuk gościem Alvina Gajadura

W pierwszym odcinku przed kamerą zasiadł Zenek Martyniuk. Prowadzący już na wstępie zapytał gwiazdora o jego stosunek do szybkiej jazdy samochodem. Wyszło na jaw, że wokalista potrafi mocniej wcisnąć pedał gazu. Artysta skomentował to krótko: - Tam gdzie można, to lubię, na autostradzie, ale z reguły jeżdżę przepisowo i staram się unikać szaleńczej jazdy. Piosenkarz wyjaśnił również, że w przypadku koncertów organizowanych w dużej odległości od domu, zawsze wyrusza w trasę z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć pośpiechu na drodze.

Nie zabrakło także pytań o ewentualne kary za wykroczenia drogowe. Muzyk przyznał, że w przeszłości zdarzało mu się otrzymywać mandaty, jednak dotyczyły one zazwyczaj drobnych przekroczeń dozwolonej prędkości. Kilkukrotnie jego auto zostało również zarejestrowane przez fotoradary. Mimo tych incydentów artysta na co dzień dba o bezpieczeństwo za kierownicą i respektuje kodeks drogowy.

Czeka nas druga część filmu o Zenku? "Będziemy zabiegać"

W rozmowie z prezydenckim doradcą Zenek Martyniuk poruszył także tematy zawodowe, opowiadając o kulisach pracy na scenie, swojej twórczości oraz najpopularniejszych utworach. Muzyk podzielił się przy tym ciekawą informacją dotyczącą planów stworzenia kontynuacji swojego filmu biograficznego.

Pierwsza produkcja pod tytułem „Zenek” urywa się bowiem na wydarzeniach z 2004 roku, a wokalista chciałby przedstawić widzom swoje dalsze losy. Gwiazdor liczy na to, że ewentualna druga część skupi się mocniej na kwestiach muzycznych, gdyż to właśnie w późniejszym okresie powstały jego największe hity. Artysta zadeklarował wprost: - Będziemy zabiegać o to, by powstała kolejna część filmu "Zenek".

Dzisiaj o godz. 18 w Kanale Alfa premierowy odcinek OSTREJ JAZDY GAJADHURA. Gościem będzie Zenek Martyniuk. Serdecznie zapraszam do oglądania. 🎬💪 https://t.co/EQWqmYULQJ— Alvin Gajadhur (@AlvinGajadhur) October 26, 2026

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