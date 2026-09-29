Brązowiutka Małgorzata Rozenek-Majdan na czerwonym dywanie. Tak przyszła na premierę "Lalki". Jak urodziwa Barbie!

Małgorzata Rozenek-Majdan na czerwonym dywanie. Ją też skusiła "Lalka"

Małgorzata Rozenek-Majdan na czerwonym dywanie podczas premiery "Lalki" w warszawskim Teatrze Wielkim stawiła się sama, tym razem bez ukochanego męża. Jak zwykle błyszczała! 48-letnia gwiazda postawiła na totalną elegancję, choć wcale nie w klasycznym wydaniu. Nie założyła typowej na takie okazje czerni, a kreacją w dwóch kolorach. Jej sukienka mieniła się złotem na górze, tuż przy twarzy i ramionach, a w dół spływała ciemną barwą, która dodawała całości szyku.

Rozenek nie musiała dodawać do stylizacji wielu ozdób. Złocista góra wystarczyła. Gwiazda telewizji uzupełniła wieczorowy look wysokim końskim ogonem. Co ciekawe, podobne, choć dużo odważniejsze wdzianko Rozenek-Majdan założyła na imprezę "Królowej przetrwania". Wówczas miała odsłonięty brzuch i długie rękawy, ale krój dołu był niemal identyczny - posągowy, ładnie opływający sylwetkę, podkreślający talię i biodra, z marszczeniami.

"Lalka" po blisko 150 latach nadal opowiada o rzeczach zadziwiająco współczesnych: ambicji, pieniądzach, statusie, miłości i tym, jak bardzo chcemy należeć do świata, który nie zawsze chce należeć do nas. Wczoraj Warszawa na chwilę wróciła do Prusa. I zrobiła to z rozmachem. "Lalka" Macieja Kawalskiego. Od 30 września w kinach - napisała Małgorzata w sieci.

Wyglądała niczym śliczna Barbie?

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"Lalka" wzrusza i bawi. Twórca opowiada nam, na czym szczególnie im zależało.

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Mnóstwo gwiazd na premierze filmowej "Lalki"

Na premierze pojawiły się największe gwiazdy kina. Byli Marek Kondrat z żoną i teściem Grzegorzem Turnauem, Borys Szyc, Marcin Dorociński, Agata Kulesza, Maria Dębska, Maja Ostaszewska. Wszyscy wyglądali szalenie elegancko, choć Dębska zdecydowanie wyróżniła się na plus za sprawą przepięknej, szampańskiej kreacji. Weronika Rosati pokazała się w sukience w kwiaty, a Karolina Gruszka wybrała bardzo wyrazisty róż, którego nie dało się przeoczyć. Martyna Wojciechowska pojawiła się w czarnym garniturze, bardzo prostym, minimalistycznym. Ale jej promienny uśmiech i młodzieńcza twarz i tak zwracały uwagę. Była też oczywiście Kamila Urzędowska, której nie sposób nie zauważyć - jej suknia była iście teatralna!

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