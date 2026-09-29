Kazik Staszewski kończy ten etap w karierze? Zaskakujące słowa legendy Kultu!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-29 9:38

Kazik Staszewski to dziś już prawdziwa legenda polskiego rocka. Stojący na czele Kultu muzyk ma za sobą naprawdę wymagające miesiące, kiedy to zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Kazik na scenę na szczęście wrócił, choć wiadomo, że będzie ograniczał tę formę swojej muzycznej działalności. Muzyk właśnie zabrał głos w nagraniu, w którym wprost mówi o planach na przyszłość. Padają w nim słowa, które zwróciły uwagę fanów...

Już niedługo minie równo rok od wybuchu kolosalnego skandalu wokół zespołu Kult i jego lidera oraz frontmana Kazika Staszewskiego. Przypominamy, że pod koniec listopada 2025 roku podczas koncertu w Zielonej Górze artysta wyszedł na scenie w dość zastanawiającym stanie - bełkotał, mylił teksty piosenek oraz setlistę. Kazik wydał oświadczenie, w którym przeprosił za zaistniałą sytuację i wyznał, że tego dnia zmagał się z silnym bólem. Raptem kilka dni po całej sytuacji, na moment przed występem Kultu na Teneryfie, Staszewski trafił do szpitala na Wyspie, gdzie przeszedł zabieg w obrębie jamy brzusznej i po raz pierwszy w historii nie wziął udziału w występie swojej formacji.

Kazik Staszewski wrócił na scenę po problemach zdrowotnych
Kazik Staszewski nadaje ze szpitala. Jego wpis rozdziera serce
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Z czasem stało się jasne, że muzyk zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a przed niefortunnym występem w Zielonej Górze rzeczywiście pojawił się na scenie po połączeniu leków i alkoholu. Staszewski na początku tego roku skupił się na leczeniu i powrotu do formy, Kult ogłosił jednak, że choć wypełni wszystkie zaplanowane na 2026 zobowiązania koncertowe, to będzie znacząco ograniczał tę formę swojej działalności. 

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Kazik Staszewski o planach na przyszłość w nowym nagraniu

Wieści te potwierdził sam Staszewski w nowym, opublikowanym na swoim koncie w serwisie Instagram nagraniu. Artysta mówi w nim, że czuje się dobrze, zdrowie mu dopisuje, a obecnie ma zamiar skupić się na zrzuceniu kilku dodatkowych kilogramów. Kazik stwierdza, że choć jest z nim coraz lepiej, to zamierza trzymać się postanowienia o ograniczeniu koncertowania, gdyż: "ten powrót do żywych dał mi też asumpt do pewnego rodzaju przemyśleń, żeby skończyć z tym ściganiem się, z tym pędem szaleńczym jakimś, nie wiadomo po co, żeby udowodnić sobie i innym nie wiadomo co".

Ten sam filmik muzyk zaczyna od zupełnie innego stwierdzenia, które zwróciło uwagę fanów i fanek. Już na wstępie mówi on, że jest przekonany, że na dzień dzisiejszy napisał już wszystkie piosenki. Zdaje się, że Kazik nie ma tu na myśli nowego wydawnictwa, a tworzenia premierowych kompozycji w ogóle. Dodaje, że taki stan rzeczy absolutnie go nie smuci i nie wyklucza, że coś może jeszcze kiedyś powstanie, na ten moment jednak jest przekonany, że dał z siebie już wszystko, co mógł.

Chciałem powiedzieć tylko, że wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy napisałem już wszystkie piosenki. Nie smuci mnie to jednak jakoś specjalnie, a może się gdzieś jeszcze znajdą, tylko generalnie jeszcze o tym nie wiem. Ale na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że napisałem wszystkie. Nie smuci mnie to, jak powiedziałem - mówi Kazik Staszewski na nagraniu.

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Będą dwie książki od Kazika Staszewskiego

Okazuje się jednak, że Kazik pisze - nie piosenki, książki! Muzyk ma w planach wydać aż dwie i zdradza na nagraniu, że ta druga jest już praktycznie gotowa - nie może jednak ukazać się przed pierwszą, nad którą będzie dopiero pracował. Na ten moment Staszewski nie zdradził, o czym będą jego najnowsze projekty.

Aktualnie skupiam się na pisaniu książki i chcę wydać dwie książki. Ta druga jest praktycznie gotowa, tam już niewiele trzeba jakby poporządkować, zrobić redakcję. Natomiast ona może wyjść dopiero jako druga, a pierwszą dopiero piszę. Bardzo chciałem zawsze napisać książkę, ale nie wyobrażałem sobie siebie za klawiaturą komputera, z długopisem i kartką czy maszyną do pisania. Natomiast przyszedł taki sposób, w którym czuję się dobrze i sprawia mi to czystą przyjemność. Niestety nie do końca ode mnie zależy, kiedy tą pierwszą książkę skończę, bo to dosyć skomplikowana rzecz. Znaczy nie książka, tylko proces pisania - wyjaśnia Kazik Staszewski.

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