Co dalej z koncertami Kultu? "Wiemy, że dla wielu z Was ta wiadomość może być smutna"

Kult drastycznie ogranicza liczbę koncertów. Zespół wydał ważny komunikat dla fanów

Zespół Kult, który od ponad czterech dekad porywa tłumy i słynął z gigantycznej maratońskiej wręcz liczby występów (również pod względem ich długości), musi zaciągnąć hamulec bezpieczeństwa. Wszystko przez kłopoty zdrowotne wokalisty Kazika Staszewskiego.

Wydane przez muzyków oświadczenie w mediach społecznościowych nie pozostawia złudzeń. W najbliższej przyszłości koncertów Kultu będzie zdecydowanie mniej.

– Jak wiecie, od końca ubiegłego roku wiele się u nas zmieniło. Przede wszystkim zmieniły się nasze priorytety. Najważniejsze jest dziś zdrowie i dobra forma Kazika. To właśnie dlatego zawieszona została jego współpraca przy wszystkich projektach poza Kultem. Chcemy zrobić wszystko, aby mógł jak najdłużej cieszyć się muzyką, a my razem z Wami - kolejnymi koncertami. Ten trudny czas uświadomił nam, że aby móc nadal tworzyć i występować przez kolejne lata, musimy zadbać o to, co najważniejsze - zdrowie, kondycję i zwyczajną higienę życia. Czas uczy pokory. Coraz wyraźniej widzimy, że organizmu nie da się oszukać – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie grupy.

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Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku Kazik trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie. Później w wywiadach przyznawał wprost, że był bliski śmierci. – Jako, że 4 grudnia omal nie umarłem to można naciągając (ale nie tak zupełnie do końca) fakty stwierdzić, że ponownie się narodziłem – napisał w sieci.

Dodajmy, że już w 2026 roku legendarny polski zespół ograniczył ilość koncertów. Skala zmian jest widoczna gołym okiem. Wystarczy wspomnieć, że w ubiegłym roku Kult zagrał blisko stukrotnie. W najbliższej przyszłości muzycy planują dawać ok. 20–25 występów na przestrzeni dwunastu miesięcy.

Wiemy, że dla wielu z Was ta wiadomość może być smutna. Dla nas również nie jest to łatwa decyzja. Scena i spotkania z Wami są częścią naszego życia od wielu lat i trudno wyobrazić sobie moment, w którym trzeba powiedzieć sobie: "zwolnij". Ale czasem największą odwagą nie jest iść naprzód za wszelką cenę. Czasem odwagą jest zatrzymać się na chwilę, żeby móc iść dalej jeszcze przez następne lata. Mamy nadzieję, że przyjmiecie tę decyzję ze zrozumieniem – dodali członkowie Kultu.

Zespół, przy okazji opublikowania komunikatu, ogłosił szczegóły legendarnej "Pomarańczowej Trasy". To cykl corocznych, jesienno-zimowych koncertów Kultu, odbywający się nieprzerwanie od ponad dwóch dekad, który co roku ściąga komplet publiczności w całej Polsce (i nie tylko). W tym roku odbędzie się, w jej ramach, tylko 11 występów! Zespół kategorycznie zastrzegł, że nie będzie już żadnych dodatkowych dat. Grupa odwiedzi m.in. Łódź, Warszawę czy Katowice.

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