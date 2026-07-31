Basia Kurdej-Szatan w bikini prażyła się w Egipcie. Tak spędzała czas na wakacjach! Oj, działo się

Basia Kurdej-Szatan odpoczywała w Egipcie. Tak bawiła się z mężem!

Barbara Kurdej-Szatan wie, jak połączyć aktywny wypoczynek z romantycznymi chwilami u boku ukochanego męża. Aktorka razem z Rafałem Szatanem wybrała się na słoneczne wakacje do Egiptu, a relacje z egzotycznego wyjazdu błyskawicznie rozgrzały internet. Turkusowe wody Morza Czerwonego, złociste plaże i bezchmurne niebo stworzyły idealne tło dla zakochanej pary, która wyglądała na szczęśliwszą niż kiedykolwiek. Aktorka paradowała w bikini, upajając się pogodą i miłością!

Choć wielu turystów wybiera Egipt przede wszystkim dla błogiego lenistwa, Kurdej-Szatan postanowiła pójść o krok dalej. Gwiazda postawiła na naukę kitesurfingu i z każdą kolejną lekcją radziła sobie coraz lepiej. Udało jej się nawet przepłynąć dłuższy odcinek na desce, choć, ku jej rozczarowaniu, nikt nie uwiecznił tego momentu na nagraniu. Aktorka obróciła jednak całą sytuację w żart i zapowiedziała, że to najlepszy powód, by ponownie odwiedzić Egipt.

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Miłość kwitnie

W internetowych relacjach gwiazdy nie zabrakło również ciepłych ujęć z Rafałem Szatanem. Małżonkowie od lat uchodzą za jedną z najbardziej zgodnych par polskiego show-biznesu, a wspólne wakacje tylko ich umocniły. Pod publikowanymi zdjęciami i nagraniami (z buziakami!) szybko pojawiły się komentarze pełne komplementów. Internauci zachwycali się nie tylko egzotycznymi krajobrazami, ale także naturalnością i pozytywną energią, którą emanuje para.

"I to jest miłość", "Moja ulubiona para show-biznesu", "Miło Was się ogląda" - można przeczytać w sieci.

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Sama Barbara przyznała, że był to jej pierwszy pobyt w Egipcie. Z humorem napisała, że należała do grona osób, które mogły powiedzieć: "Wszyscy już byli w Egipcie, tylko nie ja" - aż do teraz. Widać jednak, że pierwszy kontakt z tym kierunkiem okazał się wyjątkowo udany. Dziś Kurdej-Szatan już jest w Polsce, wpadła w wir pracy na planie serialu "Zaraz wracam".

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Zobacz więcej zdjęć. Tak wyglądają letnie tarasy gwiazd. Który wam podoba się najbardziej?

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