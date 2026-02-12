Kurdej-Szatan zrezygnowała z blondu?! W nowej fryzurze trudno ją rozpoznać. "Bosko! Mega zadziornie"

Jasne włosy były jej znakiem rozpoznawczym – dodawały lekkości, podkreślały uśmiech i „słoneczną” energię, z którą wielu widzów ją utożsamia. Dlatego nowe zdjęcia Basi Kurdej-Szatan w ciemniejszym odcieniu wywołały poruszenie niemal od razu. W nowej fryzurze aktorka wygląda inaczej niż zwykle – bardziej wyraziście, ostrzej, z mocniej zarysowanymi rysami twarzy. Niektórzy internauci przyznają wprost, że na pierwszy rzut oka mieli problem, by ją rozpoznać.

Ciemny brąz zamiast blondu. „Mega zadziornie”

Nowy kolorzmienia odbiór całej stylizacji. Ciemniejsze włosy mocniej podbijają spojrzenie i sprawiają, że twarz wydaje się bardziej „filmowa” – jakby aktorka weszła w inną rolę także wizerunkowo. Pod zdjęciami pojawiło się mnóstwo reakcji, a część komentarzy była wyjątkowo entuzjastyczna. Internauci piszą m.in.: „Bosko!”, „Mega zadziornie”, „Bardzo twarzowo” czy „Wyglądasz świetnie!”.

Nie wszyscy jednak są przekonani do tak radykalnej zmiany. Część fanów przyznaje, że woli Basię w jej „kultowym” blondzie – bo to właśnie z nim najbardziej ją kojarzą. W komentarzach przewija się też pytanie, czy to metamorfoza na dłużej, czy tylko chwilowy eksperyment. To typowy mechanizm w show-biznesie: kiedy gwiazda zmienia fryzurę, internet natychmiast zaczyna analizować szczegóły – od odcienia, przez długość, po to, jak taka zmiana wpływa na odbiór całej osoby.

Zobacz: Balowała do bladego świtu! Kurdej-Szatan zrobiła huczną imprezę urodzinową: "40 lat minęłooooo..."

Peruka, rola czy trwała metamorfoza? Ruszyły spekulacje

W sieci pojawiły się też domysły, czy ciemne włosy są efektem farbowania, czy może stylizacji na potrzeby zawodowych planów. Kurdej-Szatan jako aktorka nie raz pokazywała, że potrafi bawić się wizerunkiem i dopasowywać go do projektów, w których bierze udział. Na razie trudno przesądzać, czy brąz zostanie z nią na dłużej. Ale jedno jest pewne: wystarczyło kilka zdjęć, by znów zrobiło się o niej głośno.

Niezależnie od tego, czy to chwilowa stylizacja, czy nowy etap, Basia Kurdej-Szatan pokazała, że zmiany jej służą. Jedni widzą w tej wersji charakter, inni wolą dawną, bardziej dziewczęcą odsłonę. A dyskusja w komentarzach pokazuje, że metamorfozy gwiazd nadal działają na wyobraźnię.

Zobacz: Basia Kurdej-Szatan pindrzy się w samochodzie. W ruch poszły tusze i szminki, a później jeszcze to...

23