Basia Kurdej-Szatan pindrzy się w samochodzie. W ruch poszły tusze i szminki, a później jeszcze to... Co ona wyprawia?!

Adrian Nychnerewicz
2025-11-19 5:30

Basia Kurdej-Szatan ma ręce pełne roboty. Prowadzi program telewizyjny, gra w serialu i w teatrze, a do tego jest mamą dwójki dzieci. Nic dziwnego, że czasem po prostu nie ma w co rąk włożyć. Ostatnio przed ważnym spotkaniem zrobiła się więc na bóstwo... w samochodzie. Basia urządziła ze swojego auta prawdziwy salon piękności. Zobaczcie sami.

Dla chcącego nic trudnego. Basię Kurdej-Szatan wybierając się na ważne spotkanie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie postanowiła podrasować się w samochodzie. Urządziła w nim sobie w nim prawdziwy salon piękności. W ruch poszły kosmetyki do makijażu, perfumy i szczotka.

Basia Kurdej-Szatan robi się na bóstwo w samochodzie

Aktorka zaparkowała tuż przy remontowanej Sali Kongresowej i wyraźnie spieszyła się na spotkanie w pałacu, w którym mieści się m.in. Teatr 6. Piętro, w którym gra. A że nie zdążyła wcześniej się umalować, zrobiła to już samochodzie. Basia Kurdej-Szatan wyciągnęła kredkę, by podkreślić brwi, na usta nałożyła matową szminkę, przypudrowała nosek i koniecznie użyła perfum, bo przecież to równie ważne, jak makijaż.

Gdy wysiadła z auta, dokładnie rozczesała też włosy. I po chwili była gotowa na podbój świata. Kobiety jednak poradzą sobie w każdym warunkach!

Zobaczcie w naszej galerii, jak Basia Kurdej-Szatan szykuje się w samochodzie. Potraficie tak?

Basia Kurdej-Szatan w aucie robi się na bóstwo
31 zdjęć
BASIA KURDEJ-SZATAN
Barbara Kurdej-Szatan