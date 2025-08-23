Barbara Kurdej-Szatan oficjalnie jest już 40-latką. 22 sierpnia celebrowała okrągłą rocznicę urodzin, jednak ten fakt przesłoniła inna ważna uroczystość. Dokładnie w dniu urodzin gwiazdy w Gdyni odbyła się prapremiera spektaklu Kurdej-Szatan i jej siostry Katarzyny Kurdej-Mani, do którego muzykę napisał szwagier aktorki Piotr Mania.

Kurdej-Mania jest aktorką Teatru Muzycznego w Gdyni i właśnie tam będzie można zobaczyć i ją, i Barbarę w przedstawieniu "Ina. Wolisz, kiedy się śmieję". Prapremiera poszła wyśmienicie. Panie dostały owacje na stojąco! Wyglądały na naprawdę szczęśliwie i nie ma co się dziwić - zadowolona publiczność to ogromny sukces.

Basia Kurdej-Szatan z siostrą na scenie i poza nią

Kurdej-Szatan w dniu urodzin i premiery pisała na swoim koncie na Instagramie:

Dziś podwójne święto dla mnie - i urodziny, i pierwsza premiera własnej produkcji "Ina. Wolisz, kiedy się śmieję" inspirowana tajemniczym życiem zapomnianej wielkiej gwiazdy kina międzywojennego. Wraz z Kasią i całą naszą cudowną ekipą pragniemy przywrócić jej pamięć, jej dobre imię, sławę i godność, po tym, co przeżyła w młodości i jak została zniszczona przez oskarżanie, plotkę i niewiedzę w tamtych czasach.

Wydaje się, że aktorka jest na najlepszej drodze do tego, aby osiągnąć cel.

Barbara i Katarzyna zadały szyku

Gwiazda podczas premiery wyglądała jak milion dolarów, zresztą podobnie jak jej siostra. Barbara i Katarzyna na scenie pokazały się w bordowych, cekinowych sukniach, a sukces spektaklu świętowały w równie eleganckich, choć nie tak wyrazistych kreacjach.

Kurdej-Szatan postawiła na białą stylizację - długą suknię z dekoltem aż do pasa i rozcięciami odsłaniającymi nogi. Dekolt sięgał bardzo nisko, odsłaniając szczupłą figurę aktorki, a rozcięcia u doły szły wysoko, eksponując kolejne partie ciała. Całość równoważył pas tkaniny, który ciągnął się niczym tren. Odważnie? Bardzo.

Kurdej-Mania też wybrała wdzianko z wycięciami, jednak w ciemnym, czekoladowym odcieniu brązu. Jej sukienka nie eksponowała aż tyle, ale robiła wrażenie wycięciami na biodrach.

Jak wam się podobają słynne siostry w takim wydaniu?

