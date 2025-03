Szatan nie widuje męża, bo został Jezusem! Nie ma co ukrywać, jest ciężko. "Nie mam czasu na użalanie się"

Basia Kurdej-Szatan i jej ukochany mąż w tym roku będą obchodzić 14. rocznicę ślubu. Oboje są zapracowani, a wyzwania zawodowe starają się godzić z wychowywaniem dzieci. Nie mogą też zapominać o sobie nawzajem!

Ostatnio jednak wiele domowych spraw jest na głowie Barbary, która, choć mnóstwo pracuje, robi to w Warszawie, a więc na miejscu. Z kolei Rafał Szatan działa na wyjazdach i często nie ma go w domu.

Małżonkowie wiele już razem przeszli, więc ten czas, choć trudny, jest tylko kolejną próbą, którą na pewno przejdą zwycięsko.

Zobacz także: O włos od rozwodu. Szok? Kurdej-Szatan ani myśli ukrywać prawdy o swoim związku

Związek dwojga aktorów nie zawsze był kolorowy. Pojawiały się myśli o rozwodzie.

"W najgorszych momentach, podczas kłótni, w złości, nie chciałam rozwodu, ale miałam takie myśli. Przez to, że tak się mijaliśmy, jeżeli chodzi o charakter, podejście do życia, patrzenie na świat. Miałam wtedy wrażenie, że jednak do siebie nie pasujemy i że widocznie za szybko się pobraliśmy" - można przeczytać w książce "Jak to się stało?".