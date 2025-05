To oni wygrają "Taniec z Gwiazdami"! Bukmacherzy nie mają wątpliwości

To już 65 lat!

Pogrzeb babci Barona. To, co zrobił Daniel Olbrychski, odbiera mowę! Żałobnicy znieruchomieli

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan związek, dzieci

Trudno znaleźć w polskim światku celebryckim drugie takie małżeństwo. Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan udowadniają, że w show-biznesie jest miejsce na prawdziwą miłość. Do tego ewidentnie widać to, że małżonkowie nie tylko się kochają, lecz także po prostu są przyjaciółmi i uwielbiają spędzać ze sobą czas. W zeszłym roku Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż obchodzili 13. rocznicę ślubu. Z tej okazji prezenterka i była gwiazda "M ja miłość" zamieściła piękny wpis w mediach społecznościowych.

Dziś nasza 13. rocznica ślubu. Tak wiem, wiem, nuda, znowu zakochane zdjęcia, uśmiechnięte i przytulone. Chyba zdajecie sobie sprawę, że to oczywiste, że te 13 lat zawsze tak nie wyglądało… to normalne. Każdy związek przeżywa swoje wzloty i upadki. Bywa różnie. Ale to w nas najbardziej właśnie kocham, że wszelkie przeciwności pokonaliśmy i pokonujemy. Oby tak dalej, bo łączy nas miłość. Niby banalne, a najprawdziwsze! Dziękuję Kochanie za te lata i z niecierpliwością wypatruję kolejnych, wspólnych, pięknych!

- napisała Barbara Kurdej-Szatan. Minęły kolejne miesiące i... dalej "nuda". Rafał Szatan i Basia nadal świata poza sobą nie widzą. Ich związek cementuje także dwójka wspaniałych dzieci: Hania (13 l.) i Henio (5 l.). Teraz do sieci wpadło kolejne "zakochane zdjęcie" małżonków. Tyle że bardziej odważne.

Barbara Kurdej-Szatan niemal bez ubrania wtulona w męża pakera

Barbara Kurdej-Szatan na fotce, która pojawiła się na Instagramie, jest niemal bez ubrania, podobnie zresztą jak jej mąż. Warto zwrócić uwagę na imponującą muskulaturę aktora. Rafał Szatan to prawdziwy paker! Przy okazji była gwiazda "M jak miłość" postanowiła wciągnąć internautów do twórczej zabawy. - Jak byście podpisali to zdjęcie? - zagaiła. Pomysłów było sporo, ale chyba najciekawszy był ten, który przedstawiła Joanna Liszowska.

Błękitna laguna...wersja dla dorosłych

- napisała gwiazda serialu "Przyjaciółki". My - przyznajemy - padliśmy na widok tej fotki. Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż wyglądają kapitalnie.

W galerii prezentujemy zdjęcia Barbary Kurdej-Szatan i jej męża z różnych okresów związku. Niżej znajduje się odważna fotka niemal bez ubrań

Sonda Lubisz Basię Kurdej-Szatan? Tak Nie Nie mam o niej zdania