Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan pokazali dzieci. "Kochane Szatanki"

W ostatnim czasie Barbara Kurdej-Szatan ponownie gości na ekranach telewizorów. Aktorka pojawia się nawet w Telewizji Polskiej, gdzie przez jakiś czas, po pamiętnym wstąpieniu na temat Straży Granicznej, straciła wszelkie kontrakty. Teraz pojawiła się jako gość w "Pytaniu na śniadanie". Wg doniesień dostała też propozycję prowadzenia porannego pasma w TVP, z której jednak nie skorzystała. Za to poprowadziła wraz z mężem organizowany przez TVP koncert z okazji Dnia Matki, na którym również wystąpiła. Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na jej profilu na Instagramie najczęściej pojawiają się zakulisowe fotki z różnych przedsięwzięć zawodowych, ale gwiazda nie stroni również od pokazywania kadrów z prywatnego życia.

Barbara Kurdej-Szatan wymownie o walczącym z chorobą Zbigniewie Ziobrze. "Tego mu potrzeba"

Basia Kurdej-Szatan pokazała zdjęcia z dziećmi

Barbara Kurdej-Szatan od wielu lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Rafałem Szatanem. Para ma dwoje dzieci - 12-letnią Hanię oraz 4-letniego Henia. Dzieci czasami goszczą na Instagramie dumnych rodziców. Para nie ukrywa swoich pociech, nie zasłania im również twarzy na zdjęciach. Ostatnio aktorka wrzuciła serię fotek z wyprawy do Łazienek Królewskich, gdzie całą rodziną świętowali Dzień Dziecka, dając jednocześnie znać, że takie chwile to u nich niestety rzadkość. "W końcu razem! Ostatnio to rzadkość niestety, wciąż się mijamy, ale o dziś zadbaliśmy. Dzień dziecka w pełni. Dużo miłości dla Was Kochani" - napisała w poście. Obok pojawiły się zdjęcia całej szczęśliwej rodziny, a w komentarzach posypały się gratulacje i zachwyty. Jak myślicie, do kogo dzieci są bardziej podobne?

Zobacz też: Mąż Kurdej-Szatan szpanuje w sieci gołą klatą. Rafał Szatan rozpala nawet mężczyzn!