Ale ciacho! Patrząc na Rafała Szatana, nie trudno się domyśleć, że Basia Kurdej-Szatan ma się do czego przytulić. Gwiazdor od czasu do czasu zamieszcza w sieci zdjęcia, na których eksponuje swoje boskie ciało. To głównie fotosy z wakacji. Para niedawno bawiła w Dubaju. Pobyt swój chętnie relacjonowała w social mediach. Jak się okazuje cieszą się nie tylko komentujące kobiety. Nie brakuje też komplementów od panów.

Rafała Szatana komplementują faceci!

„Pięknie wyglądasz przystojniaku”, „Mega!” „O kurcze, no to mi zaimponowałeś”, „Prawdziwy Szatan z Ciebie”, „Czy ja mógłbym się wprosić na Twoje treningi?” – to wybrane komentarze pochodzące od fanów płci męskiej. Była gwiazda „M jak miłość” z pewnością pęka z dumy i szaleje ze szczęścia, w końcu to aktorka ma swojego przystojnego męża na co dzień. Jak widać zazdroszczą go jej nawet faceci. Na szczęście Rafał świata poza żoną nie widzi. Para od wielu lat tworzy zgrany duet w domu i na scenie. Basia i Rafał mają wiele wspólnych muzycznych i teatralnych projektów.

Barbara Kurdej-Szatan w tym sezonie gra aż w różnych 9 spektaklach. Jak to ogarnia?