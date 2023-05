Barbara Kurdej-Szatan zdradza intymne sekrety ze swojego małżeństwa

Aktorska para od dwunastu lat tworzy bardzo udane małżeństwo, które doczekało się dwójki dzieci Hani (11 l.) i Henia (3 l.). Na szczęście codzienność nie zabiła w nich namiętności. Basia i Rafał nawet w natłoku obowiązków dbają, by znaleźć chwilę na intymność. - Seks jest dla nas ogromnie ważny. Myślę, że jest podstawą dobrych relacji w związku. Trzeba pielęgnować uważność na siebie nawzajem, dbać o siebie nawzajem nawet w zwykłej codzienności, wtedy mimo upływu lat nie tracimy zainteresowania sobą w relacji kobieta - mężczyzna - mówi „Super Expressowi” Barbara Kurdej-Szatan. Przyznaje, że dawniej zdarzały im się spontaniczne wyjazdy tylko we dwoje i beztroskie randkowanie. Teraz trochę trudniej o to, jednak jej więź z Rafałem wciąż jest silna. - Rzadko mamy czas, by tylko we dwoje gdzieś pojechać. Był jednak moment, że dbaliśmy intensywniej o te chwile tylko razem, ale nie zawsze się da zorganizować taki wyjazd. W każdym razie staramy się pielęgnować naszą miłość, a w naszym związku nie brakuje czułości. Mamy bardzo udane życie osobiste - zapewnia gwiazda. Artystka uważa, że między nią mężem, choć nie brakuje kłótni, wszystko układa się doskonale ponieważ pomagają sobie nawzajem w zwykłych obowiązkach. - Tak się złożyło, że osiągnęliśmy idealną równowagę. Mamy mniej więcej po równo pracy. Często są to osobne projekty, ale tak się wszystko układa, że w tym wszystkim nie mijamy się i mamy czas, by pobyć ze sobą oraz czas dla naszych dzieci. Czas zawodowy z czasem prywatnym pięknie się zazębia - cieszy się Basia. - Znakomicie uzupełniamy się w codziennych sprawach. Nie ma u nas podziału na zajęcia damskie czy męskie. Kto jest w domu, ten ogarnia co może - dodaje aktorka, którą można oglądać, m.in. w sztuce „O mało co… ” w reżyserii Jakuba Wonsa (41 l.), a także w serialu komediowym „Domek na szczęście” w Polsat Box Go.

