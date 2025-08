"Nowe Ranczo" od jesieni w TVP! Barbara Kurdej-Szatan i Violetta Arlak w obsadzie. Klamka zapadła!

"Ranczo" powrót do TVP. Rozmowy trwają

Temat powrotu serialu "Ranczo" do TVP wraca jak bumerang. Wszystko dlatego, że dla wielu Polaków to najbardziej ulubiona produkcja XXI wieku. Losy proboszcza i wójta (w obu rolach Cezary Żak), Lucy (Ilona Ostrowska), "Kusego (Paweł Królikowski), Czerepacha (Artur Barciś) czy bywalców słynnej przysklepowej ławeczki wciągały, pouczały, a także bawiły do łez. Co ciekawe, początkowo wiele osób wróżyło "Ranczu" wielką klapę. Czas pokazał w jak wielkim byli błędzie... Ostatnio pojawił się pomysł, że reaktywować "Ranczo" przy pomocy sztucznej inteligencji. AI miałoby zastąpić zmarłego w 2020 roku Pawła Królikowskiego. Mówił o tym Wojciech Adamczyk, reżyser serialu o mieszkańcach gminy Wilkowyje. TVP jednak długo milczała w sprawie powrotu "Rancza". Ostatnio jednak biuro prasowe telewizji publicznej zdradziło serwisowi Wirtualnemedia.pl, że rozmowy na ten temat trwają. Zanim jednak "Ranczo" wróci do TVP (o ile rzeczywiście tak się stanie), już jesienią widzowie obejrzą "Nowe Ranczo", czyli serial "Zaraz wracam. Wystąpią w nim m.in. Barbara Kurdej-Szatan i Violetta Arlak, znana z roli żony wójta w... "Ranczu". Klamka zapadła!

Już na pierwszy rzut oka widać podobieństwa pomiędzy "Ranczem" a "Zaraz wracam". Choćby poprzez urząd gminy, który w obu produkcjach zajmuje kluczowe miejsce. Zresztą sam opis zamieszony przez TVP na Instagramie wiele mówi.

Co słychać w Urzędzie Gminy Polskie Pole? Nowy serial komediowy „Zaraz Wracam” już od września w TVP1 i TVP VOD. W obsadzie m.in.: Violetta Arlak, Barbara Kurdej-Szatan, Mariusz Kiljan i Marcin Kwaśny. W malowniczej wsi Polskie Pole życie toczy się pozornie spokojnie, ale na urzędowych korytarzach wrze od intryg, osobistych dramatów i zabawnych sytuacji. Urzędnicy, na czele z wójtem Eligiuszem Czaplą, muszą mierzyć się nie tylko z problemami mieszkańców, ale także z własnymi, niełatwymi życiowymi wyborami

- czytamy na profilu telewizji publicznej. Brzmi znajomo? Ciekawe, czy "Nowe Ranczo" także zyska tylu fanów, co opowieść o mieszkańcach gminy Wilkowyje.

