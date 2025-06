Plotkowano o rozwodzie Barbary Kurdej-Szatan. Jej mąż zareagował zdecydowanie! Konkret

Barbara Kurdej-Szatan mąż, dzieci

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan dla niektórych uchodzą za małżeństwo - jak na świat show-biznesu - nietypowe. Nie słychać u nich o żadnych awanturach czy większych konfliktach. Mają swoje pełne szczęścia rodzinne gniazdko, a w nim dwójkę dzieci: córkę Hannę (13 l.) i syna Henryka (5 l.). W maju aktorkę i jej męża mogliśmy podziwiać na odważniej fotce. Barbara Kurdej-Szatan pozowała wówczas niemal bez ubrania! Innym razem - przy okazji kolejnej rocznicy ślubu - była gwiazda "M jak miłość" otworzyła się na temat swojego związku z Rafałem Szatanem.

Dziś nasza 13. rocznica ślubu. Tak wiem, wiem, nuda, znowu zakochane zdjęcia, uśmiechnięte i przytulone. Chyba zdajecie sobie sprawę, że to oczywiste, że te 13 lat zawsze tak nie wyglądało… to normalne. Każdy związek przeżywa swoje wzloty i upadki. Bywa różnie. Ale to w nas najbardziej właśnie kocham, że wszelkie przeciwności pokonaliśmy i pokonujemy. Oby tak dalej, bo łączy nas miłość. Niby banalne, a najprawdziwsze! Dziękuję Kochanie za te lata i z niecierpliwością wypatruję kolejnych, wspólnych, pięknych!

- napisała aktorka w szczerym poście na Instagramie.

Mąż odniósł się do plotek o rozwodzie Barbary Kurdej-Szatan. Konkret

Mimo tego, że w małżeństwie wieje "pozytywną nudą", to różni złośliwcy co jakiś czas kolportują niemające żadnych podstaw plotki o rozstaniu, a nawet rozwodzie Barbary Kurdej-Szatan. Do tych absurdalnych "rewelacji" odniósł się jej mąż w rozmowie z Plejadą. I to jest konkret!

Barbara Kurdej-Szatan pokazała włosy na swoim brzuchu! Potężna kępa

Takie komentarze nie są przyjemne i powodują, że faktycznie się tym przejmujesz, ale już po tylu latach wiemy, jak na to reagować. Raczej nie bierzemy tego do siebie i obśmiewamy takie plotki. Niektórzy traktują to poważnie i czytając takie nagłówki, biorą to za prawdziwą informację. Staramy się nie zwracać uwagi na takie sytuacje - przeczytać, uśmiechnąć się: "No tak, znowu ten sam nagłówek" i mieć to gdzieś i żyć dalej. Przejmować się faktycznie swoimi sprawami i tym, co jest dla nas ważne

- podkreślił Rafał Szatan. Nic dodać, nic ująć. W tym roku od ślubu minie 14 lat.

W galerii prezentujemy zdjęcia Barbary Kurdej-Szatan z mężem - Rafałem Szatanem

Sonda Czy powrót Barbary Kurdej-Szatan do TVP to był dobry pomysł? Tak, brakowało jej Nie, to fatalny pomysł Dam jej drugą szansę, zobaczymy Mam mieszane uczucia Nie obchodzi mnie to