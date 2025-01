Barbara Kurdej-Szatan pokazała włosy na swoim brzuchu! Potężna kępa

Barbara Kurdej-Szatan po wielkiej rewolucji w TVP ponownie stała się jedną z gwiazd telewizji publicznej. W 2024 roku została została prowadzącą program rozrywkowy TVP2 "Cudowne lata". Wcześniej z kolei wzięła udział w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zajęła szóste miejsce. Teraz z kolei aktorka znana m.in. z serialu "M jak miłość" występuje w show "LOL: Kto się śmieje ostatni". W programie bierze udział dziesięcioro artystów, którzy spędzają ze sobą sześć godzin w jednym pomieszczeniu. Zabawa polega na tym, że uczestnicy muszą rozśmieszyć koleżanki i kolegów, a samemu się nie zaśmiać. Pieczę nad całym towarzystwem trzyma Cezary Pazura. Po ostatnim odcinku najwięcej mówi się właśnie o Barbarze Kurdej-Szatan. Aktorka pokazała bowiem... włosy na swoim brzuchu.

Tryumfalny powrót Barbary Kurdej-Szatan do TVP. Tymczasem wyniki... nie porażają

I to jakie włosy! To była naprawdę potężna kępa. W pewnym momencie była gwiazda "M jak miłość" podwinęła bluzkę i postanowiła podzielić się swoją "tajemnicą". - Basia kusi - skomentował Cezary Pazura. - Jak chcecie, możecie dotknąć - zachęcała Barbara Kurdej-Szatan. Już po emisji odcinka z kępą włosów na brzuchu aktorka zamieściła wpis na Instagramie.

Spodziewaliście się? No to jazda! "LOL: Kto się śmieje ostatni". 3 odcinki już do obejrzenia na @primevideopl. Zapnijcie pasy! Ufff wiecie, że lubię się śmiać…. łatwo nie było. Odpalajcie i bawcie się wyśmienicie! Zaczynam

- napisała była gwiazda "M jak miłość". Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z portalem Interia wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na udział w show.

Przede wszystkim ciekawość. Poza tym, bardzo lubię ten program. Oglądałam pierwszą edycję i dosłownie umierałam ze śmiechu. Jak dostałam propozycję, to od razu się ucieszyłam. Pierwsze, co powiedziałam produkcji, to że będzie mi bardzo trudno utrzymać powagę. Ja po prostu nawet w zwykłej rozmowie dużo się uśmiecham i robię to trochę nieświadomie. Powiedziałam, że podejmuję wyzwanie, choć wiedziałam, że łatwo nie będzie. Byłam bardzo ciekawa, jak ten program wygląda od środka