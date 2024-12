Tryumfalny powrót Barbary Kurdej-Szatan do TVP. Tymczasem wyniki... nie porażają

Kalska ofiarą obrzydliwego nękania! Nazywa go "chorym człowiekiem"! Zdesperowana musiała to zrobić

Barbara Kurdej-Szatan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, laureatka trzech Telekamer, uhonorowana także Złotą Telekamerą. Skończyła krakowską PWST, debiutowała w 2008 roku w Teatrze Nowym w Poznaniu, grając w spektaklu „Sen nocy letniej”. Pracowała także w renomowanych polskich teatrach, takich jak Teatr Roma w Warszawie, gdzie występowała w musicalu „Deszczowa piosenka”, oraz Teatr Variété w Krakowie, gdzie wcieliła się w główne role w produkcjach „Legalna blondynka” i „Chicago”​. Obecnie jest związana z warszawskim Teatrem 6. piętro.

Barbara Kurdej-Szatan wróciła do TVP jesienią 2024 roku

W telewizji zasłynęła rolą Joanny Chodakowskiej w serialu „M jak miłość”, która ugruntowała jej pozycję w polskim show-biznesie. Ponadto była współprowadzącą wielu programów rozrywkowych, m.in. „The Voice of Poland” i „Dance, dance, dance”. W 2021 roku, z powodu kryzysu wizerunkowego zniknęła z TVP, by w 2024 roku powrócić na ekrany telewizyjnej Dwójki z programem "Cudowne lata". Spodziewano się, że twarz lubianej, ale też nieco kontrowersyjnej aktorki przyciągnie przed telewizory prawdziwe rzesze fanów. Jak wynika z ostatnich danych o oglądalności, okazuje się, że tak się nie stało.

"Cudowne lata" nie zachwyciły widzów? Wyniki oglądalności nie pozostawiają złudzeń

Program „Cudowne lata”, emitowany na antenie TVP2, to nowy format telewizyjny prowadzony przez Barbarę Kurdej-Szatan, który premierę miał 8 września 2024 roku. Jego celem jest połączenie pokoleń poprzez zabawę, wspomnienia i muzykę. Uczestnicy programu to przedstawiciele różnych generacji (milenialsi i boomerzy), którzy rywalizują w zabawnych konkurencjach, odkrywając wspólne pasje i wartości. W niedzielę, 1 grudnia wyemitowano ostatni odcinek serii. Wyniki oglądalności nie napawają optymizmem, co do kontynuacji formatu.

Jak podały Wirtualne Media za firmą badawczą Nielsen Audience Measurement "Cudowne lata" oglądało średnio 599 tys. widzów. To niemal 300 tys. mniej niż emitowany w ubiegłym roku o tej samej porze teleturniej "Tak to leciało", prowadzony przez Sławomira i Kajrę. TVP na razie nie podaje, czy program będzie kontynuowany. Jeśli czarny scenariusz się spełni, to może być trudny czas dla gwiazdy, której mąż także ostatnio stracił intratny kontrakt.

