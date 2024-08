Z ostatniej chwili! Nowy show TVP z Kurdej-Szatan wyleciał z ramówki? Co się stało?

Co za wiadomości!

Pilne wieści z TVP. Nowy show Kurdej-Szatan wyleciał z ramówki.

Barbara Kurdej-Szatan już cieszyła się na emisję jej nowego show "Cudowne lata", który miał wystartować TVP2 w piątek 6 września o godzinie 20.45. Niestety nic z tego nie będzie, bo zarząd TVP w ostatniej chwili podjął decyzję o zmianie jesiennej ramówki. Nowego programu z Kurdej-Szatan w roli prowadzącej nie zobaczymy w zapowiadanym terminie.

Niedawno TVP pochwaliła się zwiastunami dwóch popularnych programów, w których dokonano zmiany prowadzących. Do show "Jaka to melodia" po latach wrócił Robert Janowski, który na planie nowych odcinków nie ukrył wzruszenia. Widzowie mogli też już zobaczyć, jak poradzi sobie gwiazdor "M jak miłość", Kacper Kuszewski w roli gospodarza programu "Tak to leciało".

„Cudowne lata” Barbary Kurdej-Szatan były zapowiadane, jako najważniejsza nowość jesiennej ramówki TVP2. O co chodzi w tym show? Program polega na rywalizacji drużyny "boomerów" z drużyną "milenialsów". W walczących ze sobą zespołach mają wystąpić topowi polscy muzycy, sportowcy, aktorzy, kabareciarze, dziennikarze, influencerzy, aktorzy i wokaliści młodego pokolenia. Show będzie polską wersją włoskiego formatu „Boomerissima". TVP2 planowała jego emisję w piątki o 20.45, jednak po zmianie ramówki TVP okazuje się, że show emitowane będzie premierowo w niedziele o godz. 16.15. Pierwszy odcinek show widzowie zobaczą nie 6, a 8 września. Za to w piątki o 21.45 będą nadawane powtórki tego programu.

Nie tylko zapowiadany program "Cudowne lata" z Barbarą Kurdej-Szatan w roli prowadzącej, będzie musiał zadowolić się innym pasem.

- Inne pasma emisji zyskają też dwie inne produkcje Endemol Shine Polska: „Tak to leciało!” i „Postaw na milion” - czytamy na portalu "Wirtualne media".

Nowa edycja "Tak to leciało" z Kacprem Kuszewskim wystartuje w czwartek o 20.45 12 września.

W piątki o 22.00, zaraz po „Cudownych latach” miał być emitowany inny hitowy show TVP, "Postaw na milion". Ostatecznie już 6 września zajmie on piątkowe pasmo o 20.45. Program bez zmian prowadzi Łukasz Nowicki.

