Nowy zwiastun "Jaka to melodia" rozwala system! Robert Janowski nie ukrył wzruszenia

Obłędny zwiastun "Jaka to melodia"! Janowski się wzruszył

Robert Janowski wraca do uwielbianego przez widzów programu "Jaka to melodia". TVP właśnie opublikowała zwiastun nowej serii na Facebook-u. Okazuje się, że prowadzący, który wraca "na stare śmieci" wzruszył się na wizji!

Kiedy powrót Janowskiego do "Jaka to melodia"?

"Jaka to melodia" wraca do telewizji już 31 sierpnia. Na ekranie w nowych odcinkach hitu TVP zamiast Rafała Brzozowskiego, zobaczymy Roberta Janowskiego. Muzyk był związany z programem od początku jego istnienia do 2018 roku. Teraz powraca na miejsce gospodarza, a wraz z nim w show pojawi się też dawno niewidziana Magdalena Tul. W opublikowany właśnie zwiastunie programu widać, że Janowski nie zdołał ukryć wzruszenia z powodu swojego powrotu.

"Wzruszyłem się"

Na nagraniu, które jest zaproszeniem do oglądania muzycznego teleturnieju już od 31 sierpnia pokazano m.in. fragmenty nowych odcinków „Jakiej to melodii”.

- Zaczynamy nowy sezon rozśpiewanego teleturnieju Jaka to melodia? ✨ Już 31 sierpnia w sobotę o 18:40 w TVP1 💙 przywita Was Robert M. Janowski 🎙 - czytamy w poście TVP na Facebook-u.

- Wzruszyłem się. "I have a dream", ale dobraliście piosenkę, bardzo wam dziękuję – mówi Robert Janowski w nowym zwiastunie muzycznego show.

Fanie też nie kryją wzruszenia

Fani teleturnieju zareagowali natychmiast. Wśród komentarzy też zapanowało ogromne poruszenie, które zapewne udzieliło się widzom po obejrzeniu zwiastuna.

- Super 😁👍

- Bardzo się cieszę 🥰

- czekam 😃 podziwiam zawsze zawodników, że tak sobie świetnie radzą, sama bym chciała kiedyś wystąpić 😃

- 🎶🎶🎶👏🏻

- Super 😘😘

- LOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

- B.R.A.W.O♥️

Rafał Brzozowski nie komentuje zmiany prowadzącego, ani nowego zwiastuna. Gwiazdor aktualnie nabiera sił do nowych wyzwań, wypoczywając w naprawdę "wypasionym" miejscu!

Gdzie i kiedy oglądać nowy odcinek programu „Jaka to melodia” po wakacjach? Premiera sezonu z Robertem Janowskim odbędzie się na TVP1 w sobotę, 31 sierpnia o godz. 18:40.