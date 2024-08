Gwiazda Dewajtis ogłosiła radosną nowinę! Michalina Olszańska już się z tym nie kryje

Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Gwiazda "Dewajtis" promienieje ze szczęścia!

Michalina Olszańska z dnia na dzień stała się kochaną przez miliony Polaków gwiazdą. Wszystko za sprawą serialu "Dewajtis" wg powieści Marii Rodziewiczówny. Seria okazała się "strzałem w dziesiątkę" i fani co wieczór wypatrywali, czy Marek Czertwan w końcu zrozumie, że miłością jego życia jest Irena Orwid. Parę głównych bohaterów zagrali Michalina Olszańska i Karol Dziuba. Historia zakończyła się happy endem i podobnie wygląda to w rzeczywistości. Olszańska aż promienieje ze szczęścia - zobacz to w naszej galerii zdjęć.

Gwiazdorstwo ma w genach

Prywatnie Michalina Olszańska to córka zmarłej w 2020 roku aktorki i piosenkarki Agnieszki Fatygi. Aktualnym partnerem gwiazdy "Dewajtis" jest Tomasz Zysk związany z rynkiem wydawniczym. Para być może poznała się przy okazji drugiej działalności Olszańskiej. Mało kto wie, że jest ona także autorką poczytnych książek. Wygląda jednak na to, że gwiazda teraz znów skupi się na swojej rodzinie.

Olszańska w 2019 roku urodziła córkę Luizę, która jest owocem jej miłości z byłym mężem Bartoszem Rozbickim, adwokatem. O jej związku wiadomo jednak było bardzo niewiele, ponieważ artystka oddziela swoje życie prywatne od zawodowego.

"Dziękuję, że moim mężczyzną"

Zdjęcie gwiazdy "Dewajtis" z widocznym wyraźnie ciążowym brzuszkiem pokazuje ją szczęśliwą i wyluzowaną na plaży nad polskim morzem. Olszańska wygląda na zakochaną, a gdyby ktoś miał wątpliwości, to napisała także kilka słów o swoim partnerze: - Szłam przez życie, myśląc, że jestem dziwakiem, ostatnim w swoim rodzaju, tą, która musi się dopasować. Próbując zmienić lub chociaż trochę ukryć to, kim naprawdę jestem. I wtedy spotkałam Jego. Najpiękniejszy dziwak, ostatni w swoim rodzaju. Niesamowity umysł i troskliwe serce. Poza tym jest gorący. Dziękuję, że jesteś moim najlepszym przyjacielem, moim bliźniaczym płomieniem i moim mężczyzną. To cholernie dobre uczucie móc być twoją.

Teraz zakochani oczekują na narodziny drugiego dziecka Olszańskiej. Pod postem gwiazdy "Dewajtis" posypały się gratulacje.

- Michalina gratulacje Kochana!!❤️

- Pięknie Misiu ! Uściski dla Was 💙

- Misia, jak się cieszę. bądźcie zdrowi i szczęśliwi! 🤍

- Congratulations dear Michalina. ❤️❤️❤️❤️❤️ Love from Portugal ❤️

- ❤️cudownie!

