Kurdej-Szatan traci program w TVP. Opczowska wbija szpilę, a aktorka odpowiada

TVP potwierdziło, że Cudowne lata z Barbarą Kurdej-Szatan nie wrócą do jesiennej ramówki.

Małgorzata Opczowska skomentowała to z ironią, a aktorka udzieliła chłodnej odpowiedzi.

Kurdej-Szatan pojawi się we wrześniu w nowym serialu Zaraz wracam i przygotowuje premierę teatralną

Koniec „Cudownych lat”

14 sierpnia Telewizja Polska potwierdziła, że program "Cudowne lata" nie wróci do jesiennej ramówki. „Możemy potwierdzić, że w jesiennej ramówce Telewizji Polskiej nie będzie programu Cudowne lata” – przekazało biuro prasowe TVP.

Format, który początkowo cieszył się sporą popularnością, w drugim sezonie stracił widzów – średnia oglądalność spadła do około 567 tys. osób. Nieoficjalnie mówi się, że powodem zakończenia projektu były wysokie koszty produkcji. Barbara Kurdej-Szatan w rozmowach przyznała, że każdy odcinek obfitował w gwiazdorskie występy, co mogło przesądzić o decyzji.

Nowy serial z Barbarą Kurdej-Szatan

Choć widzowie nie zobaczą już aktorki w "Cudownych latach", Kurdej-Szatan nie znika z anteny. Od września wystąpi w nowym serialu komediowym TVP1 i TVP VOD – "Zaraz wracam". Produkcja opowie o mieszkańcach wsi Polskie Pole i urzędnikach gminy, wśród których nie brakuje intryg, dramatów i zabawnych sytuacji. W obsadzie, obok Kurdej-Szatan, pojawią się m.in. Violetta Arlak, Mariusz Kiljan i Marcin Kwaśny.

Komentarz Małgorzaty Opczowskiej

Decyzja o zdjęciu programu z anteny stała się okazją do złośliwego komentarza Małgorzaty Opczowskiej, byłej gwiazdy TVP. Pod jednym z postów na Instagramie napisała krótko: „Jak mi nie przykro”. W rozmowie z mediami wyjaśniła, że jej wpis był nawiązaniem do głośnego wpisu Kurdej-Szatan z 2021 roku, w którym krytykowała działania Straży Granicznej. –

Ten mój emocjonalny komentarz jest niczym w porównaniu z tym, jak pani Kurdej-Szatan nazwała naszych dzielnych chłopców ze Straży Granicznej

– stwierdziła Opczowska.

Zobacz też: Plotkowano o rozwodzie Barbary Kurdej-Szatan. Jej mąż zareagował zdecydowanie! Konkret

Odpowiedź Barbary Kurdej-Szatan

Zapytana o słowa Opczowskiej, Kurdej-Szatan zaskoczyła odpowiedzią:

A pani Opczowskiej kompletnie nie znam, nie widziałam jej nigdy ani prywatnie, ani zawodowo, ani na ekranie, więc nic na jej temat nie powiem i komentować tym bardziej nie będę.

Aktorka podkreśliła, że w jej zawodzie projekty „przychodzą i odchodzą” i że już się do tego przyzwyczaiła. Wspomniała też, że odrzuciła inną propozycję rozrywkowego programu TVP, ponieważ obecnie jest w trakcie intensywnych prób do spektaklu "Ina". Premiera zaplanowana jest na 22 sierpnia w Gdyni.

Zobacz także: Jan Englert odchodzi z Teatru Narodowego. Koleżanki z branży komentują zarzuty o nepotyzm

Telewizyjna przyszłość Barbary Kurdej-Szatan

Choć zakończenie "Cudownych lat" wywołało medialny szum, Kurdej-Szatan zdaje się nie tracić energii. Nowy serial, projekt teatralny i zapowiedzi kolejnych działań wskazują, że aktorka szybko wypełni lukę po programie. A drobne przytyki ze strony byłych koleżanek z branży raczej nie wpłyną na jej dalszą karierę.

Galeria: "Nowe Ranczo" w TVP! Występują Barbara Kurdej-Szatan i Violetta Arlak

SE: Basia Kurdej-Szatan zaskoczyła na planie "Cudownych lat" szczerym wyznaniem. Czyżby szykowały się życiowe zmiany? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.