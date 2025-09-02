Balowała do bladego świtu! Kurdej-Szatan zrobiła huczną imprezę urodzinową: "40 lat minęłooooo..."

Barbara Kurdej-Szatan świętowała swoje 40. urodziny na hucznej imprezie w modnym warszawskim klubie.

Na wydarzeniu pojawili się przyjaciele z różnych etapów życia aktorki, a całość trwała do białego rana.

Gwiazda podkreśliła, że to była noc jej marzeń – pełna tańców, radości i wdzięczności.

Spełnione marzenie Barbary Kurdej-Szatan

Barbara Kurdej-Szatan nie kryła emocji, publikując relację z wyjątkowego wieczoru.

40 lat minęłooooo jak jeden dzieeeeń. A ja nie mogłam uwierzyć, że ten wieczór i noc były taaaak idealne!!! Nie zrobiłam 18-tki, to urządziłam sobie 40-tkę i było tak jak sobie wymarzyłam

– napisała aktorka. Urodziny zbiegły się z premierą, która – jak przyznała – udała się znakomicie. Potem przyszedł czas na wielkie świętowanie w gronie bliskich.

Wszyscy najważniejsi ludzie w jednym miejscu

Na imprezie pojawiły się osoby związane z różnymi etapami życia Barbary. "Na moich urodzinach znaleźli się wszyscy najważniejsi moi ludzie, począwszy od rodzinki, opolskiej podstawówki i liceum, przez chór gospel, szkołę teatralną, teatr aż po poznanych w telewizji!" – wyliczała. Gwiazda podkreśliła, że najbardziej zależało jej na tym, by goście bawili się doskonale.

Najbardziej tego wieczora chciałam, żebyście się bawili wyśmienicie i tak było! To było niesamowite, że zetknęły się te moje różne światy i wszyscy razem tak pięknie współgraliście. Spotkania po latach, radość na maksa i wspólne tańce do rana!

– relacjonowała szczęśliwa jubilatka.

Kreacje, muzyka i tort – szczegóły nocy idealnej

Barbara nie zapomniała też o podziękowaniach dla osób i miejsc, które sprawiły, że ten wieczór był wyjątkowy. Nie tylko za wystrzałowe kreacje i pyszne jedzenie, ale także za super obsługę i "najlepszą imprezę w mieście". Oczywiście nie zabrakło również urodzinowego tortu, którym goście zachwycali się do późnych godzin.

Podsumowując swoje święto, aktorka zwróciła się nie tylko do gości, ale i do obserwatorów w sieci. –

Kocham Was wszystkich! To Wy dajecie mi siłę. A z Wami cudowni followersi chciałam podzielić się tą radością i przesłać Wam najlepszą energię na świecie! Dbajcie o swoich przyjaciół i rodzinkę!

– napisała. Nie zabrakło też humorystycznego akcentu. Barbara podziękowała przyjaciółce Magdzie za filmiki i montaż, bo – jak sama przyznała – "nie tknęła swojego telefonu do 5 nad ranem ani na sekundę".

