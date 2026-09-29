Filip Chajzer pokazał, jak mieszka z Bianką. Nie do wiary, jak się urządzili

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-09-29 7:54

Filip Chajzer i Bianka niedawno powiedzieli sobie "tak", a ich życie po ślubie coraz częściej trafia pod lupę mediów i internaurów. Para postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała, jak wygląda ich krakowskie mieszkanie. Choć prezenter przekonuje, że nie jest to ogromny apartament, wnętrza zdecydowanie przyciągają uwagę. Na poddaszu znalazło się miejsce na loftowy klimat, eleganckie dodatki, cegłę, beton i efektowny kryształowy żyrandol. Sami małżonkowie podkreślają jednak, że ich lokum ma "raptem 70 metrów kwadratowych".

Mieszkanie Chajzera i Bianki skrywa niejedną niespodziankę. Tak wygląda w środku

Ślub Filipa Chajzera i Bianki był jednym z wydarzeń, o których długo było głośno. Para postawiła na kameralną uroczystość w Krakowie, a po ceremonii coraz chętniej pokazuje fragmenty swojego wspólnego życia. Tym razem uwagę przyciągnęło miejsce, w którym nowożeńcy urządzili swoje gniazdko.

Ich wybór padł na krakowski Kazimierz. Para zamieszkała na poddaszu zabytkowej kamienicy, w miejscu, które łączy miejski charakter z widokiem na zieleń i historyczną zabudowę. Niedawno zakończony remont pozwolił stworzyć wnętrze, które trudno pomylić z typowym mieszkaniem.

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Filip Chajzer pokazał, jak mieszka z Bianką. Nie do wiary, co urządzili

Już po wejściu uwagę przyciąga przestronna część dzienna. W aranżacji zestawiono surowe elementy z bardziej przytulnymi materiałami. Betonowy strop i czerwona cegła nadają wnętrzu industrialnego charakteru, a drewniana podłoga ułożona w klasyczną jodełkę sprawia, że całość staje się cieplejsza.

W salonie króluje duża, pikowana sofa. Nie zabrakło również części jadalnianej oraz miejsca, które może służyć do pracy. W pobliżu wyjścia na taras ustawiono okrągły stół. Całość uzupełnia orientalny dywan w mocniejszych, czerwonych tonacjach.

Salon płynnie przechodzi w kuchnię. Tutaj uwagę zwracają przede wszystkim charakterystyczne biało-czarne kafelki ułożone w geometryczny wzór. Jednak największym zaskoczeniem jest oświetlenie. Nad przejściem zawisł duży kryształowy żyrandol, który mocno kontrastuje z surowym charakterem betonu i cegły.

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Okazuje się, że Chajzerowie nie uciekają również od ciemniejszych kolorów. W pomieszczeniu, które pełni jednocześnie funkcję garderoby i domowego gabinetu, postawiono na zdecydowanie bardziej mroczny klimat. 

Choć wnętrze może sprawiać wrażenie przestronnego i bardzo dopracowanego, sam prezenter zdecydowanie tonuje określenia sugerujące ogromną posiadłość. W rozmowie podkreślił, że razem z żoną nie mieszkają w wielkim domu.

Nie mamy dużego domu - zaznaczył Filip Chajzer w podcaście. Bianka również przyznała mu rację. Prezenter doprecyzował, że ich krakowskie lokum ma "raptem 70 metrów kwadratowych". Czyżby mieli w planach przeprowadzić się do większego domu?

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Zobacz naszą galerię: Filip Chajzer pokazał, jak mieszka z Bianką. Nie do wiary, jak się urządzili

Filip Chajzer pokazał, jak mieszka z Bianką. Nie do wiary, jak się urządzili
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FILIP CHAJZER