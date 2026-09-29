Ewa Wiśniewska udała się na samotny obiad. Delektowała się smażoną rybką

AR
2026-09-29 5:29

Ewa Wiśniewska postanowiła wykorzystać ostatnie ciepłe dni i wybrała się na spokojny obiad. Tym razem nie towarzyszył jej nikt, ale aktorka najwyraźniej doskonale czuje się we własnym towarzystwie. Jako kobieta nowoczesna bez wahania zajęła stolik w restauracji, zamówiła ulubione danie i oddała się chwili relaksu. Po posiłku znalazła jeszcze czas na papierosa.

Ewa Wiśniewska samotnie zajada rybkę nad morzem

Jak to niektórzy mówią: inteligentny człowiek nie nudzi się we własnym towarzystwie. Tę zasadę najwidoczniej doskonale zna i stosuje Ewa Wiśniewska. Aktorka nie ma bowiem żadnych obiekcji przed samotnym wyjściem na miasto. Ostatnio została zauważona na tarasie jednej z restauracji w Trójmieście, gdzie postanowiła spędzić kilka spokojnych chwil z dala od zgiełku i codziennych obowiązków. Gwiazda pojawiła się w lokalu w swobodnym wydaniu. Miała na sobie okulary przeciwsłoneczne, a na ramiona niedbale narzuciła sweter. Wyglądało na to, że nigdzie się nie spieszy i zamierza po prostu nacieszyć się chwilą dla siebie. Aktorka usiadła przy stoliku na tarasie i zamówiła obiad. Skoro wybrała się nad Bałtyk, trudno byłoby odmówić sobie jednej z największych kulinarnych atrakcji polskiego wybrzeża. Na stole pojawiła się więc smażona ryba, a tradycyjny nadmorski zestaw uzupełnił kufel zimnego piwa!

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Samotny spacer gwiazdy

Po zjedzeniu obiadu Ewa Wiśniewska nie od razu opuściła restaurację. Jeszcze przez kilka minut delektowała się spokojną atmosferą miejsca. W pewnym momencie wyciągnęła papierosa i zapaliła go, nie przejmując się tym, że wokół niej znajdowali się inni goście restauracji. Wyglądała na całkowicie odprężoną i wyraźnie cieszyła się niespiesznym popołudniem. Po krótkim relaksie aktorka zdecydowała się ruszyć dalej. Opuściła lokal i wybrała się na spacer ulicami miasta. Pokazała, że brak towarzystwa wcale nie musi oznaczać zamknięcia w czterech ścianach.

Aktorka Ewa Wiśniewska na spacerze. Na miniaturach posiłek gwiazdy nad morzem, o czym pisze SE.
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