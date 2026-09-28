Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska razem na premierze "Lalki"! Trzymali się za ręce i pozowali do zdjęć

Tego wieczoru wszystkie oczy były zwrócone głównie na obsadę filmowej "Lalki", ale tej dwójki też nie dało się nie zauważyć. Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska pojawili się razem na uroczystej premierze ekranizacji i tym razem nie zamierzali szczególnie ukrywać się przed fotoreporterami. Wspólnie pozowali do zdjęć, choć nie na czerwonym dywanie, uśmiechali się i trzymali za dłonie.

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Premiera "Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego zgromadziła prawdziwą plejadę gwiazd. Wśród gości nie mogło zabraknąć Kuby Wojewódzkiego, który pojawił się w towarzystwie Żanety Rosińskiej. Para przyciągała uwagę nie tylko swoją obecnością, ale również bardzo charakterystycznymi stylizacjami.

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Wojewódzki jak zwykle postawił na ekstrawagancję. Showman założył obszerny czarny garnitur, białą koszulę z efektowną, plisowaną kryzą oraz geometryczne okulary. Jednak najbardziej zaskakiwało obuwie - zamiast klasycznych eleganckich butów wybrał sportowe sneakersy w żółtym kolorze. Jeśli Kuba chciał przyciągnąć uwagę, zdecydowanie mu się udało. Jego stylizacja wyglądała jak połączenie przebrania z bardzo współczesnym podejściem do mody.

Na jego tle Żaneta Rosińska prezentowała się zupełnie inaczej. Dziennikarka postawiła na zdecydowanie bardziej klasyczny, wieczorowy szyk. Miała na sobie białą koronkową bluzkę z ażurowymi elementami i bufiastymi rękawami, którą zestawiła z długą, czarną spódnicą. Całość uzupełniły czarne sandałki na szpilce, delikatna biżuteria oraz rozpuszczone, falujące włosy. Przepiękna blondynka wyglądała jakby właśnie zeszła z kart powieści sprzed wieków.

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Trzymali się za ręce i chętnie pozowali

Największe emocje wzbudziło jednak zachowanie pary. Wojewódzki i Rosińska nie stronili od obiektywów. Wręcz przeciwnie - uśmiechali się do fotoreporterów i trzymali się za ręce, dając fotografom sporo okazji do wspólnych kadrów. Co ciekawe, choć para była widoczna podczas imprezy i pozowała do zdjęć, nie zdecydowała się na klasyczne pozowanie na czerwonym dywanie.

Rosińska nie poprzestała jednak na ujęciach wykonanych przez fotoreporterów. W mediach społecznościowych pokazała również własne kadry z wieczoru, pozwalając zajrzeć za kulisy uroczystej premiery. ZNAJDZIECIE JE TUTAJ!

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