Kazik Staszewski jak... papież Jan Paweł II?! Wpis Skiby wzbudził duże emocje - muzyk się tłumaczy

Kazik Staszewski dziś cieszy się statusem prawdziwej legendy polskiej muzyki. Lider i frontman zespołu Kult, działający także w ramach innych projektów i kariery solowej, jest obecny w tym świecie od ponad czterdziestu lat i wciąż pozostaje niezwykle aktywny, szczególnie pod kątem koncertowym.

Wiadomo jednak, że muzyk ma w planach ograniczenie działalności. Kazik podjął taką decyzję po głośnych wydarzeniach z końcówki 2025 roku. To wtedy podczas występu w Zielonej Górze muzyk pojawił się na scenie w bardzo złej formie, a kilka dni później wylądował w szpitalu na Teneryfie, gdzie lekarze stoczyli walkę o jego zdrowie. Muzyk ostatnie miesiące poświęcił na dochodzenie do siebie i już późną wiosną rozpoczął kolejną serię koncertów u boku Kultu. Obecnie formacja występuje nie tylko na własnej letniej trasie, ale jest także częścią projektu "Męskie Granie Przestawia" na tegorocznej odsłonie Męskiego Grania.

Kazik Staszewski wrócił na scenę po problemach zdrowotnych

Zaskakujący wpis Skiby o Kaziku Staszewskim!

Teraz nieoczekiwanie Kazik znalazł się w centrum nowego wpisu Krzysztofa Skiby z zespołu Big Cyc. Muzyk wrzucił na swoje konto na Facebooku odpowiednio wykadrowane nowe zdjęcie kolegi po fachu, które na jednej z ulic Warszawy zrobiła sobie z nim jedna z wielbicielek.

W opisie fotografii Skiba nieoczekiwanie porównał Staszewskiego do... papieża Jana Pawła II! Muzyk od razu daje do zrozumienia, że oczywiście żartuje, wskazuje jednak, że: "trudno zaprzeczyć, że Kazik Staszewski zaczyna z wiekiem upodabniać się do Jana Pawla II i nie mówię tu o postawie życiowej, tylko o fizycznym podobieństwie. Rysy twarzy tak podobne, że aż chce się mówić do niego "Ojcze Święty". Muzyk Big Cyca dodał także:

Gdyby Kazika ubrać w białe, papieskie szaty, podobieństwo byłoby zdecydowanie jeszcze większe i wówczas nie tylko starsze panie rzucałyby się z płaczem do nóg i do całowania pierścienia. Dobra wiadomość dla agencji aktorskich. Jeśli ktokolwiek szukałby aktora do roli Jana Pawła II, to żaden tam Adamczyk, czy inny aktor, a tylko Kazik.

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Muzyk kilka razy zaznacza, że wpis ma charakter żartobliwy, a on sam życzy koledze wszystkiego, co najlepsze i przede wszystkim zdrowia. Cześć komentujących szybko zrozumiała intencje Skiby, a niektórzy dopatrzyli się podobieństwa między frontmanem Kultu, a Udo Dirkschneiderem - niemieckim muzykiem, byłym wokalistą zespołu Accept. Nie zabrakło jednak i tych nieco bardziej oburzonych reakcji, z których muzyk postanowił się wytłumaczyć. Zaznaczył on, że jego wpis w żaden sposób nie stanowi formy wyśmiania Staszewskiego i jego słów sprzed kilku tygodni na temat wiary i nawrócenia, ani tym bardziej nie może być powodem do hejtu za poglądy i postawę muzyka:

Drodzy Państwo! Wielu z Was chyba niezrozumiało intencji tego wpisu. To po prostu odkrycie, że Kazik po latach fizycznie upodobnił się do papieża. Tak to się czasem dzieje. Mam kolegę, który w pewnym wieku zaczął przypominać Chucka Norrisa, inny Ojca Dyrektora, a jeszcze inny Liz Taylor. Tak sie po prostu dzieje. To nie powód by kogokolwiek wyśmiewać, acz jest to oczywiscie zabawne. Poglądów Kazika nie zmienimy. Ma jakie ma, bo każdy ma swoje, trudno, ale to nie powinien być powód do hejtu - dodał w komentarzu Krzysztof Skiba.

Widzisz podobieństwo między Kazikiem Staszewskim a polskim papieżem?