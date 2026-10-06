Małgorzata Rozenek jak za dawnych lat! W eleganckim wdzianku zadała szyku na czerwonym dywanie. Gwiazd było znacznie więcej

Małgorzata Rozenek-Majdan niczym za dawnych lat. Ta fryzura, ten strój!

Małgorzata Rozenek-Majdan to pokazuje się w zmysłowych sukienkach, to w zestawach godnych nastolatki, to paraduje w bikini pod palmami. Tym razem jednak musiała zostawić w domu kostium kąpielowy, a na wydarzeniu modowym marki MaxMara pokazała się w eleganckim, jesiennym wydaniu. Taki styl uwielbiała lata temu, gdy dopiero zdobywała popularność jako Perfekcyjna Pani Domu i nieco później, kiedy pokazywała się w programie "Projekt Lady".

Teraz na czerwonym dywanie stawiła się w szarobeżowym total looku. Miała na sobie klasyczny płaszcz z dość szerokimi klapami, sięgający do połowy łydki i przewiązany paskiem, który ładnie podkreślił talię. Pod nim kryły się garniturowe spodnie w identycznym odcieniu i kopertowa góra. Rozenek całość uzupełniła sporą torebką i czółenkami - wszystko w jasnym, szarym beżu. Na uwagę zasługuje też jej fryzura - długie blond włosy, z przedziałkiem na środku, idealnie wygładzone i ułożone. Jak wam się podoba Małgorzata w takim schludnym, perfekcyjnym, jesiennym zestawie?

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A co z innymi gwiazdami?

Na wydarzeniu pojawiło się sporo znanych pań. Sandra Drzymalska, która ostatnio bryluje na salonach ze względu na dwa projekty - "Lalkę" i film o Villas, postawiła na nieco ciemniejszy niż Rozenek odcień szarości. Krótki płaszczyk ścisnęła w pasie wyrazistym paskiem, a nogi optycznie wydłużyła kozakami z cholewkami, które sięgały aż do uda. Kożuchowska też wybrała szarość.

Z kolei Joanna Horodyńska i Agnieszka Woźniak-Starak oraz Grażyna Torbicka zdecydowały się na czerń. Lara Gessler wyróżniała się na tle koleżanek z show-biznesu ciekawym połączeniem typowego trenczu z kraciastymi szortami i koszulą w ciepłym, cynamonowym kolorze. Nie zapomniała o kozakach. Co myślicie? TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA!

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Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Rozenek w szykownym wdzianku na czerwonym dywanie. Gwiazd było znacznie więcej! Torbicka, Kożuchowska, Drzymalska, Woźniak-Starak

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