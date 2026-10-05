Tak gwiazdy wyglądają bez sztucznych rzęs i tony makijażu! Naturalna Górniak, Koroniewska, Krupa i inne. Poznasz je na ulicy?

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-10-05 5:06

Kiedy pojawiają się na bankiecie i pozują do zdjęć, mają wykonane mocne makijaże często z doklejonymi rzęsami i intensywnie pomalowanymi ustami. Jednak w domowych pieleszach większość gwiazda stawia na naturalność by dać m.in. skórze odpocząć. Część gwiazd pokazuje się na Instagramie bez doczepionych rzęs, tony pudru czy doczepów na głowie. Do tego grona należy m.in. Edyta Górniak, Doda, Joanna Koroniewska i wiele więcej znanych celebrytek. Zobacz naszą galerię.

Zachwycają na czerwonym dywanie

Większość aktorek, piosenkarek i celebrytek spędza wiele godzin na przygotowaniach np. przed wielką galą. Na czerwonym dywanie niemal prześcigają się w tym, która będzie miała piękniejszą kreację czy makijaż. Ale nie ma się co dziwić, w końcu wielkie gwiazdy starają się zachwycać nie tylko swoim talentem ale i wyglądem, który jak wiadomo jest ich wizytówką. Zazwyczaj więc zanim staną przed obiektywem aparatu czy kamery, dbają o najmniejszy szczegół swojego wyglądu. Najważniejszym elementem jest jednak makijaż. Musi być dokładnie wykonany, najlepiej przez zawodowca. Makijażyści robią wszystko by twarz gwiazdy wyglądała idealnie. Mają na to swoje metody. Jedną z nich jest powiększanie oka za pomocą sztucznych rzęs, wyszczuplanie twarzy mocnym konturowaniem za pomocą bronzera, albo co ostatnio stało się hitem, czyli powiększanie ust za pomocą konturówki i dobrej pomadki. Niektóre makijaże są bardzo intensywne, inne nieco delikatniejsze i bardziej rozświetlone.

Coraz częściej pokazują się bez makijażu, doczepianych rzęs i sztucznych włosów

W ostatnich latach polski showbiznes nieco się zmienił. Gwiazdy, które jeszcze nie tak dawno pokazywały się publicznie jedynie wystrojona i wymalowane, dziś coraz częściej chwalą się naturalnym wyglądem. Szczególnie często robią to za pomocą swoich mediów społecznościowych. Wystarczy spojrzeć na Edytę Górniak, Joannę Koroniewską, Joannę Krupę, Annę Muchę i wiele więcej naszych pięknych artystek, które nie mają problemu z tym, by zaprezentować się bez grama pudru na twarzy i maskary na rzęsach. I choć często wyglądają inaczej niż na ściankach, koncertach czy w programach telewizyjnych, są naturalne i pokazują, że każda z kobiet bez makijażu nie wygląda tak jak gwiazda Hollywood. 

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Dbają o kondycję skóry

Jedną z artystek, które od dłuższego czasu nie malują się na co dzień, jest Doda. Gwiazda twierdzi, że robi to ze względu na kondycję skóry. W naturalnym wydaniu przemieszcza się po mieście i nie tylko.

Po 33. roku życia przestałam się malować. Scena, plany zdjęciowe czy czerwone dywany są wyjątkiem. Pierwsze co, jak przychodzę do domu lub schodzę z planu, to zmywam makijaż. Niewygodnie mi w nim. Słucham organizmu. Na co dzień nie używam make-upu w ogóle - niezależnie gdzie i po co idę. Nie obciążam skóry - czym odwdzięcza się mi kondycją, jak na załączonym obrazku

- napisała.

Koniecznie zobacz naszą galerię, która znajduje się pod artykułem. Przygotowaliśmy wiele zdjęć gwiazd w makijażu i bez niego. 

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