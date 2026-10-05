Tak gwiazdy wyglądają bez sztucznych rzęs i tony makijażu! Naturalna Górniak, Koroniewska, Krupa i inne. Poznasz je na ulicy?

Zachwycają na czerwonym dywanie

Większość aktorek, piosenkarek i celebrytek spędza wiele godzin na przygotowaniach np. przed wielką galą. Na czerwonym dywanie niemal prześcigają się w tym, która będzie miała piękniejszą kreację czy makijaż. Ale nie ma się co dziwić, w końcu wielkie gwiazdy starają się zachwycać nie tylko swoim talentem ale i wyglądem, który jak wiadomo jest ich wizytówką. Zazwyczaj więc zanim staną przed obiektywem aparatu czy kamery, dbają o najmniejszy szczegół swojego wyglądu. Najważniejszym elementem jest jednak makijaż. Musi być dokładnie wykonany, najlepiej przez zawodowca. Makijażyści robią wszystko by twarz gwiazdy wyglądała idealnie. Mają na to swoje metody. Jedną z nich jest powiększanie oka za pomocą sztucznych rzęs, wyszczuplanie twarzy mocnym konturowaniem za pomocą bronzera, albo co ostatnio stało się hitem, czyli powiększanie ust za pomocą konturówki i dobrej pomadki. Niektóre makijaże są bardzo intensywne, inne nieco delikatniejsze i bardziej rozświetlone.

Coraz częściej pokazują się bez makijażu, doczepianych rzęs i sztucznych włosów

W ostatnich latach polski showbiznes nieco się zmienił. Gwiazdy, które jeszcze nie tak dawno pokazywały się publicznie jedynie wystrojona i wymalowane, dziś coraz częściej chwalą się naturalnym wyglądem. Szczególnie często robią to za pomocą swoich mediów społecznościowych. Wystarczy spojrzeć na Edytę Górniak, Joannę Koroniewską, Joannę Krupę, Annę Muchę i wiele więcej naszych pięknych artystek, które nie mają problemu z tym, by zaprezentować się bez grama pudru na twarzy i maskary na rzęsach. I choć często wyglądają inaczej niż na ściankach, koncertach czy w programach telewizyjnych, są naturalne i pokazują, że każda z kobiet bez makijażu nie wygląda tak jak gwiazda Hollywood.

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Dbają o kondycję skóry

Jedną z artystek, które od dłuższego czasu nie malują się na co dzień, jest Doda. Gwiazda twierdzi, że robi to ze względu na kondycję skóry. W naturalnym wydaniu przemieszcza się po mieście i nie tylko.

Po 33. roku życia przestałam się malować. Scena, plany zdjęciowe czy czerwone dywany są wyjątkiem. Pierwsze co, jak przychodzę do domu lub schodzę z planu, to zmywam makijaż. Niewygodnie mi w nim. Słucham organizmu. Na co dzień nie używam make-upu w ogóle - niezależnie gdzie i po co idę. Nie obciążam skóry - czym odwdzięcza się mi kondycją, jak na załączonym obrazku

- napisała.

Koniecznie zobacz naszą galerię, która znajduje się pod artykułem. Przygotowaliśmy wiele zdjęć gwiazd w makijażu i bez niego.

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