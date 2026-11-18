18 listopada 2006 r. TVP Sport po raz pierwszy pojawił się na antenie. Od tamtej pory stacja towarzyszy kibicom podczas najważniejszych wydarzeń sportowych, pokazując zarówno wielkie triumfy, jak i porażki, które na długo zapadają w pamięć. Olimpijskie medale, rekordy świata, historyczne gole i emocjonujące relacje na stałe wpisały się w jej historię.

Teraz, dokładnie 20 lat po starcie, Telewizja Polska zaprosiła widzów do wspólnego świętowania. Z okazji jubileuszu przygotowano specjalny program, w którym nie zabrakło znanych sportowców i dziennikarzy.

Jubileusz TVP Sport. 6 godzin wspomnień i wybitni goście

Najważniejszym punktem urodzinowej ramówki był 6-godzinny program wspomnieniowy, który rozpoczął się o godz. 16:00. Co ciekawe, był realizowany równolegle z trzech studiów. Za jego prowadzenie odpowiadali: Sylwia Dekiert, Jacek Kurowski i Patryk Ganiek.

Na jubileuszowej antenie pojawili się przedstawiciele różnych pokoleń polskiego sportu. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Robert Korzeniowski, Małgorzata Hołub-Kowalik, Piotr Małachowski, Zbigniew Bródka, Julia Szeremeta, Sebastian Mila, Jakub Wawrzyniak, Sławomir Szmal i Czesław Lang.

Nie zabrakło również znanych twarzy dziennikarstwa sportowego. Widzowie zobaczyli: Tomasza Syguta, Jakuba Kwiatkowskiego, Jarosława Idziego, Dariusza Szpakowskiego, Jacka Laskowskiego, Marka Rudzińskiego, Piotra Dębowskiego, Macieja Iwańskiego i Mateusza Borka.

Premiera filmu o kulisach pracy TVP Sport

To jednak nie koniec jubileuszowych atrakcji. O godz. 20:00 stacja pokazała premierowy dokument Justyny Szubert-Kotomskiej zatytułowany "Sportowe historie - Zapis emocji. 20 lat TVP Sport".

Film opowiada o ludziach, którzy przez 20 lat współtworzyli telewizyjne relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych. Tym razem w centrum uwagi znaleźli się nie tylko sportowcy, ale przede wszystkim ci, których widzowie zwykle nie oglądają na ekranie. Komentatorzy, reporterzy, operatorzy, realizatorzy, montażyści, wydawcy i producenci podzielili się doświadczeniami związanymi z pracą przy wielkich sportowych wydarzeniach.

W dokumencie wykorzystano również materiały archiwalne. Obok triumfów i historycznych chwil pojawią się mniej oczywiste kulisy telewizyjnej pracy: stres, zmęczenie, niepewność, wzruszenia, a nawet pomyłki. To właśnie te historie pokazały, ile emocji kryje się za transmisjami, które przez lata oglądali kibice.

Włodzimierz Szaranowicz bohaterem reportażu

Jubileuszowy wieczór zakończył reportaż poświęcony Włodzimierzowi Szaranowiczowi. O godz. 21:55 widzowie obejrzeli materiał "Kamerą TVP Sport - Jestem szczęśliwy. Na zawsze u siebie".

To relacja z uroczystości, podczas której Telewizja Polska oddała hołd jednemu z najwybitniejszych komentatorów sportowych w historii polskich mediów. Studio S7 w warszawskiej siedzibie TVP przy ul. Woronicza, z którym przez lata związany był Szaranowicz, otrzymało jego imię.

Reportaż pokazał kulisy tego wydarzenia, będącego symbolicznym wyrazem wdzięczności za wieloletnią pracę dziennikarza i emocje, jakie przez lata dostarczał polskim kibicom. To szczególny akcent jubileuszu stacji, która przez 20 lat budowała swoją historię również dzięki takim ludziom.

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NIESPODZIEWANY TELEFON OD WŁODZIMIERZA SZARANOWICZA NA WIZJI