Książę William i księżna Kate z wizytą dyplomatyczną w Indiach

W poniedziałek, 16 listopada książę William i księżna Kate przybyli do Mumbaju. Para książęca przyleciała do Indii m.in. w celu promowania współpracy brytyjsko-indyjskiej oraz zwróceniu uwagi na wyzwania związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu.

Podczas pierwszego dnia wizyty William i Kate spotkali się z mieszkańcami Mumbaju i zagrali w meczu ulicznego krykieta. W programie są również spotkania z młodymi przedsiębiorcami, działaczami ekologicznymi, przedstawicielami lokalnych społeczności oraz premierem Narendrą Modim.

Najważniejszym punktem w trakcie trzydniowej wizyty był udział następcy tronu w ceremonii wręczenia nagród Earthshot Prize. Projekt powstał w 2020 roku z inicjatywy księcia Williama we współpracy z Davidem Attenborough. Jej celem jest wspieranie i nagradzanie innowacyjnych rozwiązań pomagających chronić środowisko oraz przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

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Księżna Kate zachwyciła w czerwonej kreacji!

Podczas dwóch pierwszych edycji wydarzenia Williamowi towarzyszyła żona. Na przełomie 2023 i 2024 roku księżna Kate przestała pokazywać się publicznie, co wywołało falę spekulacji. W marcu 2024 wyznała, że wykryto u niej nowotwór. Na czas leczenia wycofała się z pełnienia oficjalnych obowiązków. Po kilku miesiącach zaczęła coraz częściej pojawiać się na publicznych wydarzeniach.

We wtorek, 17 listopada towarzyszyła mężowi podczas ceremonii wręczenia nagród Earthshot Prize. Książęca para zaprezentowała stylizacje nawiązujące do kultury indyjskiej. Książę William zamiast garnituru wybrał bandhgala - szyty na miarę tradycyjny męski strój.

Księżna Kate tradycyjnie skradła wszystkie spojrzenia i zachwyciła efektowną, długą suknią w intensywnym odcieniu czerwieni w całości pokrytej złotymi i zielonymi zdobieniami. Wyjątkową kreację zaprojektowała ceniona indyjska projektantka Mahima Mahajan.

Stylizację uzupełniała imponującą biżuterią z królewskiej kolekcji noszonej wcześniej przez królową Elżbietę II. Wyjątkowy zestaw składający się z kolczyków i naszyjnika wykonany jest z żółtego złota, szmaragdów i diamentów.

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