Księżna Kate w zwiewnej sukni olśniła na bankiecie! Założyła ulubioną tiarę Diany

Księżna Kate zachwyciła w zwiewnej sukni

W miniony poniedziałek Haitham bin Tariq Al Said przybył do Wielkiej Brytanii. Jest to pierwsza wizyta panującego sułtana Omanu w Zjednoczonym Królestwie od 1982 roku. Oficjalne powitanie odbyło się dzień później w Windsorze. Król Karol wraz z małżonką oraz księciem i księżną Walii powitali sułtana stacją Windsor.

Wieczorem na zamku w sali św. Jerzego odbył się uroczysty bankiet, na którym pojawiło się stu gości. Uwagę wszystkich skradła księżna Kate. Przyszła królowa wybrała na ten wieczór zwiewną suknię projektu libańskiego projektanta Eliego Saaba.

Kreacja w odcieniu pastelowej żółci z długimi, transparentnymi rękawami i delikatną peleryną opadającą na plecy zachwycała lekkością i elegancją. Wąską talię księżnej dodatkowo podkreślał pasek, a rozkloszowany dół miękko opadał w dół pięknie układając się na sylwetce.

Stylizację Kate uzupełniła błyszczącą kopertówką, diamentowymi kolczykami oraz bransoletką Elżbiety II. Głowę 44-latki zdobiła przepiękna tiara Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara, czyli Tiara Węzłów Miłości Królowej Marii. Została wykonana w 1913 roku na zamówienie królowej Marii. Zdobią ją diamenty oraz 19 wiszących pereł.

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Księżna Kate założyła ulubioną tiarę Diany

Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych klejnotów potężnej kolekcji brytyjskiej rodziny królewskiej. Tiara należy do ulubionych ozdób księżnej Kate, która często sięga po nią podczas oficjalnych uroczystości państwowych. W latach 2015–2026 księżna miała ją na sobie 15 razy.

Tiara królowej Marii ma również wartość sentymentalną. Była to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ozdób, którą księżna Diana zakładała podczas oficjalnych bankietów, wizyt zagranicznych i uroczystości w Pałacu Buckingham. Tiara podobno była również ciężka i powodowała u księżnej bóle głowy. Na pamiątkach, kartkach pocztowych czy znaczkach często widnieje wizerunek księżnej właśnie z tym charakterystycznym nakryciem głowy.

Po rozwodzie Diany i księcia Karola klejnot wrócił do królewskiego skarbca. W 2015 roku zaczęła ją nosić księżna Kate, a tiara za każdym razem wzbudza ogromne zainteresowanie mediów oraz miłośników rodziny królewskiej.

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