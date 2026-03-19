Wszyscy mówią o księżnej Kate. Na głowie ma tiarę Diany, w uszach kolczyki zmarłej królowej

Joanna Drzycimska
2026-03-19 11:39

Księżna Kate olśniewa! Na przyjęciu zorganizowanym na cześć króla Nigerii przez króla Karola III, a jej teścia, wszyscy patrzyli tylko na nią! Na głowie włożyła ulubioną tiarę teściowej, której nigdy nie poznała, a w uszach błyszczały kolczyki, należące do zmarłej królowej Elżbiety II.

"Księżna Walii promieniała, wznosząc toast z prezydentem Nigerii na bankiecie państwowym wydanym przez króla Karola III" - pisze "Daily Mail". Trudno się nie zgodzić - na zdjęciach udostępnionych przez serwis, widać uśmiechniętą księżną Kate w zielonej zwiewnej sukni projektu Andrew Gn. Na głowę włożyła ulubioną tiarę księżnej Diany, a w uszach błyszczały jej kolczyki po zmarłej Elżbiecie II. 

Wielkie przyjęcie u króla Karola III

Równie zjawiskowo prezentowała się królowa Camilla, którą na wyjątkowo wystawnym przyjęciu można było zobaczyć w kremowej haftowanej sukni oraz szafirowej tiarze i diamentowych kolczykach. "Król, prowadząc orszak do sali bankietowej, wstał i wygłosił przemówienie, a na jego piersi znajdowała się cała masa orderów wysadzanych diamentami" - pisze brytyjski serwis. I dodaje: "Król Nigerii Bola Ahmed Tinubu i jego żona, Pierwsza Dama Oluremi Tinubu, zajęli miejsca pośród brytyjskiej rodziny królewskiej podczas kulminacyjnego momentu ich dwudniowej wizyty".

Wielki bal: 160 gości i 62 pieprzniczki

Impreza to była bajkowa. Jak opisuje portal, w sali stanął stół jadalny o długości 47 metrów, zastawiony "słodko pachnącymi wiosennymi kwiatami zebranymi w okolicy, skąpanymi w świetle 143 świec". Choć przyjęcie odbyło się w środę, 18 marca, to obsługa zaczęła zastawiać stół już w poniedziałek. "Nic dziwnego, skoro dla 160 zaproszonych osób przygotowano 960 noży i widelców oraz 62 pieprzniczki" - czytamy.

