Wszyscy mówią o księżnej Kate. Na głowie ma tiarę Diany, w uszach kolczyki zmarłej królowej

Księżna Kate zachwyciła w tiarze Diany i kolczykach Elżbiety II na bankiecie u króla Karola III.

Król Karol III i królowa Camilla podejmowali prezydenta Nigerii, Bolę Ahmeda Tinubu, z honorami.

Bajkowe przyjęcie z 160 gośćmi, 47-metrowym stołem i 143 świecami zachwyciło przepychem.

Odkryj więcej szczegółów tego wystawnego wydarzenia i królewskich przygotowań!

"Księżna Walii promieniała, wznosząc toast z prezydentem Nigerii na bankiecie państwowym wydanym przez króla Karola III" - pisze "Daily Mail". Trudno się nie zgodzić - na zdjęciach udostępnionych przez serwis, widać uśmiechniętą księżną Kate w zielonej zwiewnej sukni projektu Andrew Gn. Na głowę włożyła ulubioną tiarę księżnej Diany, a w uszach błyszczały jej kolczyki po zmarłej Elżbiecie II.

Wielkie przyjęcie u króla Karola III

Równie zjawiskowo prezentowała się królowa Camilla, którą na wyjątkowo wystawnym przyjęciu można było zobaczyć w kremowej haftowanej sukni oraz szafirowej tiarze i diamentowych kolczykach. "Król, prowadząc orszak do sali bankietowej, wstał i wygłosił przemówienie, a na jego piersi znajdowała się cała masa orderów wysadzanych diamentami" - pisze brytyjski serwis. I dodaje: "Król Nigerii Bola Ahmed Tinubu i jego żona, Pierwsza Dama Oluremi Tinubu, zajęli miejsca pośród brytyjskiej rodziny królewskiej podczas kulminacyjnego momentu ich dwudniowej wizyty".

Wielki bal: 160 gości i 62 pieprzniczki

Impreza to była bajkowa. Jak opisuje portal, w sali stanął stół jadalny o długości 47 metrów, zastawiony "słodko pachnącymi wiosennymi kwiatami zebranymi w okolicy, skąpanymi w świetle 143 świec". Choć przyjęcie odbyło się w środę, 18 marca, to obsługa zaczęła zastawiać stół już w poniedziałek. "Nic dziwnego, skoro dla 160 zaproszonych osób przygotowano 960 noży i widelców oraz 62 pieprzniczki" - czytamy.

17