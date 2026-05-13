Robimy to zbyt rzadko, a potem płaczemy, że żelazko przypala nasze ubrania. Ważny zabieg czyszczenia w kilku krokach. Odkamienianie żelazka

Katarzyna Kustra
2026-05-13 5:05

Żelazko, podobnie jak każdy sprzęt w naszym domu, wymaga odpowiedniej pielęgnacji i czyszczenia, aby służyło nam możliwie jak najdłużej. Jest jedna czynność, którą większość z nas robi zbyt rzadko, a nawet wcale. Potem narzekamy, że podczas prasowania przypala nasze ubrania i szukamy przyczyny. A ona jest często prosta - konieczne jest odkamienianie żelazka. Jak to zrobić?

Czyszczenie żelazka z kamienia

  • Kamień w żelazku to częsty problem, który objawia się plamami na ubraniach i może uszkodzić sprzęt, dlatego regularne czyszczenie jest niezbędne.
  • Zawsze przed odkamienianiem sprawdź instrukcję – niektóre modele żelazek wymagają specjalnych metod lub mają wbudowane filtry.
  • Odkryj prosty, domowy sposób, który skutecznie usunie osad i przywróci żelazku pełną sprawność.

Jak odkamienić żelazko domowym sposobem?

Odkamienianie żelazka to czynność, która powinniśmy wykonywać regularnie przynajmniej raz w miesiącu, aby posłużyło nam ono przez długi czas. Białe plamy, pył pojawiający się na ubraniach podczas prasowania lub wręcz przywieranie rozgrzanej stopy do tkanin to znak, że w żelazku zgromadził się kamień. Obecne w wodzie związki wapienne oraz minerały i zanieczyszczenia osadzają się na elementach żelazka i stopniowo je niszczą, a także brudzą ubrania podczas prasowania. Dlatego tak ważne jest czyszczenie żelazka z kamienia. Jak odkamienić żelazko domowym sposobem i kiedy można to zrobić? Po pierwsze należy przeczytać instrukcje obsługi posiadanego modelu, gdyż nie każdy sprzęt nadaje się do czyszczenia domowymi sposobami. Przykładowo żelazka z filtrami antywapiennymi lepiej nie czyścić domowymi sposobami, bo można zniszczyć te filtry. Druga kwestią są żelazka, które zostały już wyposażone w specjalną funkcję odkamieniania. Jeśli jednak posiadasz tradycyjny sprzęt i zastanawiasz się jak wyczyścić to żelazko z kamienia, wypróbuj domowego sposobu z wykorzystaniem kwasku cytrynowego.

Czyszczenie żelazka z kamienia. Kwasek cytrynowy rozpuści osad z dysz

W czyszczeniu żelazka z kamienia pomogą domowe sposoby. Wystarczy, że przygotujesz roztwór wody destylowanej i kwasku cytrynowego. Najpierw do 100 ml wody wsyp 1 łyżkę kwasku cytrynowego i mieszaj do momentu, aż ta całkowicie się rozpuści. Następnie wlej ją do żelazka do przegrody na wodę destylowaną, podłącz urządzenie do prądu, włącz funkcję pary i pozwól, aby cały ten płyn wyparował. Warto również wykałaczką przeczyścić dysze w stopie żelazka, aby usunąć z nich osad. Po parowaniu z kwaskiem do żelazka wlej wodę destylowaną i powtórz proces.



