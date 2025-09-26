Wsypuję 1 łyżkę i odkamieniam żelazko. Dzięki temu prasuje jakbym dopiero je kupiła. Sposób na wyczyszczenie żelazka z kamienia

Regularne odkamienianie żelazka jest kluczowe dla jego długotrwałego działania i uniknięcia plam na ubraniach.

Domowy sposób na odkamienianie żelazka: rozpuść 1 łyżkę kwasku cytrynowego w 100 ml octu, wlej do żelazka, włącz funkcję pary i pozwól płynowi wyparować.

Do czyszczenia przypalonej stopy żelazka użyj octu: nasącz ściereczkę octem i delikatnie wyszoruj wystudzoną stopę żelazka.

Wsypuję 1 łyżkę, mieszam i odkamieniam żelazko. Prasuje jak nowe

Czyszczenie żelazka z kamienia to czynność, która powinniśmy wykonywać regularnie, aby posłużyło nam ono przez długi czas. Białe plamy lub pył pojawiający się na ubraniach podczas prasowania to znak, że w żelazku zgromadził się kamień. Obecne w wodzie związki wapienne oraz minerały i zanieczyszczenia osadzają się na elementach żelazka i stopniowo je niszczą, a także brudzą ubrania podczas prasowania. Dlatego tak ważne jest czyszczenie żelazka z kamienia. A czy można odkamienić żelazko domowym sposobem? Oczywiście, że tak. Wystarczy przygotować płyn czyszczący i wlać go do żelazka do przegrody na wodę destylowaną. Najpierw do 100 ml octu wsyp 1 łyżkę kwasku cytrynowego i mieszaj do momentu, aż ta całkowicie się rozpuści. Teraz wlej ją do żelazka, podłącz je do prądu, a następnie włącz funkcję pary i pozwól, aby cały ten płyn wyparował.

Ocet i kwasek cytrynowy skutecznie rozpuszczą osady kamienia, usuwając brud i przywracając pełną moc parowania

- przekonuje na Instagramie Ewelina Grzyb, ekspertka od porządku.

Czyszczenie przypalonego żelazka octem

Ocet znakomicie sprawdzi się również w sytuacji, gdy stopa żelazka ulegnie przypaleniu. Zanim weźmiesz się za czyszczenie żelazka, wyłącz urządzenie z prądu i pozostaw do całkowitego wystygnięcia. Im szybciej doczyścić zabrudzenia, tym łatwiej będzie się ich pozbyć. Wystarczy, że nasączysz ściereczkę octem i delikatnie wyszoruj stopę żelazka. Ocet rozpuści każdy brud, w tym trudny do usunięcia kamień oraz osad z wody. Oczywiście, zanim użyję żelazka, sprawdzam, czy całkowicie wyschło. W podobny sposób działa kwasek cytrynowy. W tym przypadku możesz włączyć żelazko i delikatnie przeprasować materiał nasączony rozpuszczonym kwaskiem cytrynowym.