Wystarczyła 1 tabletka. Płytki w łazience lśnią jak diament w koronie brytyjskiej. Nie ma smug, zacieków, osadu

Masz problem z doczyszczeniem płytek łazienkowych? Sprawdź, jak proste domowe sposoby mogą przywrócić im blask.

Wykorzystaj tabletkę do zmywarki lub ocet, aby skutecznie usunąć osad i zacieki, zapewniając płytkom lśniący wygląd bez smug.

Dowiedz się, jak przygotować domowe preparaty do czyszczenia płytek i fug, a także jak zabezpieczyć powierzchnie przed ponownym zabrudzeniem.

Chcesz, aby Twoja łazienka lśniła jak nigdy dotąd? Odkryj sekrety skutecznego sprzątania!

Wystarczyła 1 tabletka. Płytki w łazience lśnią jak diament w koronie brytyjskiej

Mycie płytek w łazience może okazać się sporym wyzwaniem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie robiliśmy tego od dłuższego czasu. Na kafelkach, szczególnie tych w okolicy wanny lub kabiny prysznicowej szybko pojawiają się zacieki, które z czasem przeradzają się w osad wapienny. Często też widoczne są zacieki z mydła czy szamponu. Mycie takich płytek samą wodą może spowodować, że brud zacznie się rozmazywać tworząc nieestetyczne smugi. Czym najlepiej jest umyć płytki łazienkowe, aby były bez smug i osadu? Z pewnością warto wypróbować domowe sposoby na mycie płytek łazienkowych, które nie tylko znakomicie je wyczyszczą z osadu, ale także sprawią, że kafelki będą lśnić bez smug. Ja od jakiegoś czasu stosuję sposób na mycie kafelków, który podpatrzyłam w mediach społecznościowych na jednym z kont o porządkach w domu. Samodzielnie przygotowuje płyn myjący z ciepłej wody i tabletki do zmywarki, a moje płytki w łazience dosłownie lśnią niczym diament w koronie brytyjskiej.

Płyn do mycia płytek w łazience z tabletki do zmywarki

Czasami warto w porządkach wypróbować domowe sposoby na mycie płytek w łazience. Dzięki nim bez silnej chemii usuniesz kamień i zacieki na kafelkach, a dodatkowo sprawisz, że będą lśnić bez smug. Jednym z najskuteczniejszych płynów do mycia płytek jest domowy preparat z kapsułką do zmywarki. Jak go przygotować? Rozpuść tabletkę w misce z ciepłą wodą i za pomocą ściereczki umyj powstałym roztworem płytki w łazience. Dlaczego tabletka do zmywarki jest niezawodna w myciu płytek? Przede wszystkim ma właściwości nabłyszczające. Poza tym odtłuszcza powierzchnie, dzięki czemu nie powstają na nich smugi. Dodatkowo ma działanie dezynfekujące, co w przypadku łazienki jest szczególnie istotne.

Mycie płytek w łazience bez smug octem

Płytki łazienkowe może również umyć roztworem wody i octu. Ocet to naturalny kwas, który skutecznie rozpuszcza osady z kamienia, które często pojawiają się na płytkach w łazience, szczególnie w okolicach kranów i prysznica. Dodatkowo pomaga w walce z pleśnią i grzybami, które lubią wilgotne środowisko łazienki. Co więcej, skutecznie usuwa osady z mydła i innych kosmetyków, które osadzają się na płytkach, sprawiając, że stają się matowe i nieestetyczne. Po umyciu płytek octem, stają się one lśniące i odzyskują swój pierwotny blask. Jak przygotować płyn do mycie płytek z octu? Dodaj do 1 litra wody pół szklanki octu, przelej mieszankę do butelki z atomizerem i spryskuj kafelki, a następnie przetrzyj je miękką gąbką lub ściereczką z mikrofibry. Na koniec wytrzyj je do sucha.

Co zrobić, aby płytki łazienkowe błyszczały się przez długi czas?

Oczywiście oprócz umycia płytek, warto zadbać również o to, aby zabezpieczyć je przed pojawieniem się zacieków z wody. W tym celu można je zaimpregnować płynem o właściwościach hydrofobowych. Dzięki nim cząsteczki wody będą szybko spływać z powierzchni i nie utworzą wapiennego osadu. W efekcie płytki łazienkowe będą błyszczały się przez długi czas. Jeśli chcesz mieć czyste płytki pod prysznicem lub przy wannie przez długi czas, to warto umyć je zimowym płynem do spryskiwaczy, który wspomniane właściwości hydrofobowe posiada.

Czyszczenie fug łazienkowych domowym sposobem

Jednym z etapów mycie płytek łazienkowych jest wyczyszczenie fug między nimi. Tu także warto zastosować domowy preparat, który znakomicie upora się z brudem, ale też z pleśnią w spoinach. Do miseczki wsyp opakowanie około 200 g sody oczyszczonej. Następnie stopniowo dodawaj wodę utlenioną, mieszając, aż uzyskasz gęstą pastę. Konsystencja powinna przypominać pastę do zębów. Nałóż ją na spoiny płytek za pomocą szczoteczki. Pozostaw pastę na fugach na ok. 30 minut. W przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń możesz wydłużyć ten czas do godziny. Po upływie czasu działania wyszoruj spoiny szczoteczką, wykonując energiczne ruchy. Na koniec spłucz dokładnie fugi czystą wodą. Możesz użyć gąbki lub ściereczki, aby usunąć resztki pasty i osusz.