Magda z "Kochaj albo wróć" przeszła sporą metamorfozę. Schudła już 11 kilogramów. Tak teraz wygląda

Magda z "Kochaj albo wróć" schudła 11 kilogramów

Magdalena pochodzi z Wrocławia, a urodziła się 24 sierpnia 2000 roku. Widzowie poznali ją w programie "Kochaj albo wróć", gdzie występuje ze swoim partnerem Mikiem. Ich relacja zaczęła się od dopasowania w aplikacji randkowej. Teraz para próbuje budować wspólną przyszłość, a kolejne odcinki pokazują, że nie zawsze wszystko układa się po ich myśli.

Poza telewizyjną historią, Magda jest coraz bardziej aktywna w mediach społecznościowych. 12 września opublikowała wpis, w którym podsumowała cztery miesiące regularnych treningów i pracy nad sobą. Efekt? 11 kilogramów mniej na wadze.

Nie jest to co prawda koniec redukcji, bo to zostało 6 kg, ale jest kamień milowy

- napisała.

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Jak wyjaśniła, chciała zadbać o swoje zdrowie, ale nie zamierzała podporządkowywać całego życia diecie. Zamiast rezygnować ze spotkań z bliskimi, postawiła na spokojne zmiany i regularność. Kaloryczność diety zmniejszała stopniowo, a zakończenie redukcji planowała za około dwa miesiące.

Magda przyznała, że przed nią jeszcze trochę pracy i zapewne kolejne trudniejsze momenty. Widzi jednak efekty swoich starań. Jak podkreśliła, coraz lepiej czuje się nie tylko podczas tańca, ale również na co dzień.

Forma może i nie była na lato, ale tym razem będzie na całe życie

- podsumowała.

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Magda zwróciła uwagę na relacje z innymi ludźmi

Kilka dni później, 17 września, bohaterka "Kochaj albo wróć" opublikowała kolejny wpis. Tym razem nie skupiała się na wadze ani treningach. Napisała o tym, jak duże znaczenie ma dla niej otoczenie i odcięcie się od osób, które zamiast wspierać, podcinały jej skrzydła.

Magda zdradziła, że od dawna chciała tworzyć motywujące treści dla kobiet. Sama, jak przyznała, przeszła przez trudniejsze chwile i musiała znaleźć sposób, by po kryzysach ponownie stanąć na nogi.

To, co najbardziej pozwoliło mi wstać po każdym kryzysie z podniesioną głową, to odcięcie ze swojego grona negatywnych ludzi i opinii, od osób, które nic dla mnie nie znaczą

- napisała.

Podkreśliła też, że dobre relacje działają w obie strony. Chce wspierać bliskich, gdy tego potrzebują, i wie, że sama również może liczyć na pomoc. Na koniec zwróciła uwagę na coś, co jej zdaniem ma większą wartość niż pieniądze.

Bogactwo to nie tylko pieniądze, to też ludzie, którzy Cię otaczają

- podsumowała.

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