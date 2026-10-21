"Zezowate szczęście" Krystyny Sienkiewicz

Krystyna Sienkiewicz jawiła się publiczności jako kobieta-dynamit: niezależna, odważna, idąca pod prąd w czasach, gdy od artystek oczekiwano głównie uśmiechu i uległości. Sama wyznaczała sobie drogę, nie uzależniając swojego szczęścia od mężczyzn. A jednak, gdy przychodziło do miłości, los zdawał się z niej kpić. Sama zresztą, z charakterystyczną dla siebie ironią, przyznawała, że „do panów miała zezowate szczęście”. Ta gorzka autoocena była niestety podsumowaniem jej dwóch, niezwykle burzliwych małżeństw, które przyniosły jej więcej bólu niż radości.

Tragiczne dzieciństwo naznaczone przez wojnę

Zanim Krystyna Sienkiewicz stała się „różowym zjawiskiem” polskiej sceny, jej życie naznaczyła niewyobrażalna tragedia. Wybuch II wojny światowej brutalnie przerwał jej dzieciństwo. W 1942 roku straciła ojca, Edwarda, który został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu. Zaledwie dwa lata później zmarła jej matka, Anna, osierocając ją i jej starszego brata Ryszarda. Dzieci zostały odnalezione po wojnie przez stryjeczną siostrę ojca. Choć ciotka przygarnęła małą Krystynę, jej brat trafił do domu dziecka. To bolesne doświadczenie rozłąki i utraty najbliższych ukształtowało jej charakter i wpłynęło na całe dorosłe życie, w tym na decyzje dotyczące własnej rodziny.

Krystyna Sienkiewicz i małżeństwo zakończone bolesnym rachunkiem

Jej pierwszym mężem był piosenkarz Włodzimierz Rylski. Świadkami na ich ślubie była nie byle jaka para: Agnieszka Osiecka i Jeremi Przybora. Jednak to właśnie Rylski miał okazać się pierwszym zawodem miłosnym kobiety. Ich związek rozpadł się, gdy mężczyzna postanowił szukać szczęścia i rozwijać karierę za zachodnią granicą. Dla Sienkiewicz, która w czasie wojny straciła oboje rodziców z rąk Niemców, przeprowadzka do kraju, w którym mówi się po niemiecku, była nie do pomyślenia. Bolesne wspomnienia były silniejsze niż uczucie. Mimo tego ciosu zdecydowała się dać miłości jeszcze jedną szansę. Niestety, małżeństwo z aktorem Andrzejem Przyłubskim okazało się jeszcze bardziej niefortunnym wyborem. Związek zakończył się, gdy na jaw wyszły jego liczne zdrady. Rozwód był dla aktorki nie tylko emocjonalnym, ale i materialnym ciosem – kosztował ją połowę majątku.

Niezwykła decyzja Krystyny Sienkiewicz po bolesnej zdradzie

Wydawałoby się, że po takim doświadczeniu – zdradzie, upokorzeniu i finansowej stracie – Krystyna Sienkiewicz na zawsze zamknie za byłym mężem drzwi. Stało się jednak coś, co wymyka się logice zranionych serc. Gdy po latach ciężko chory Andrzej Przyłubski poprosił ją o pomoc, nie odmówiła. Kobieta, którą tak okrutnie skrzywdził, okazała mu niezwykłe miłosierdzie. Wzięła go pod swój dach i opiekowała się nim w chorobie aż do jego śmierci. Ten gest pokazał, jakimi zasadami kierowała się w życiu. Hart ducha, który wykształciła w sobie jako osierocone w czasie wojny dziecko, pozwolił jej wznieść się ponad osobiste urazy i okazać człowieczeństwo w najczystszej postaci.

Dlaczego Krystyna Sienkiewicz wybrała samotność?

Mimo że potrafiła wybaczyć, nie zamierzała po raz kolejny ryzykować własnego serca. Dwa nieudane małżeństwa nauczyły ją, że największy spokój odnajduje we własnym towarzystwie. Po śmierci drugiego męża postanowiła, że już na zawsze zostanie sama. Nie była to decyzja podyktowana zgorzknieniem, a raczej mądrością zdobytą przez lata bolesnych doświadczeń. Jak sama przyznała w jednym z wywiadów:

Dzięki swoim doświadczeniom z mężczyznami najbardziej dziś cenię... samotność.

W tej jednej frazie zawarła całą prawdę o swojej trudnej drodze do odnalezienia wewnętrznej harmonii, którą ceniła bardziej niż jakąkolwiek miłość.

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