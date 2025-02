Rozdawała uśmiechy jak cukierki. Legendą została przez przypadek

Na gali rozebrała się do rosołu! Kim jest Bianca Censori? Wzbudza ogrom kontrowersji, ale mąż zerka na nią z dumą

Krystyna Sienkiewicz sama wyznaczała swoją drogę. W czasach, gdy od kobiet oczekiwano, że będą grzeczne, ułożone i podporządkowane, ona wybierała wolność, nie bała się mówić tego, co myśli i zwykle szła pod prąd. Nie uzależniała się od mężczyzn, a jej życie uczuciowe było burzliwe.

Pierwszy mąż Sienkiewicz wyjechał za granicę, a drugi… za daleko od wierności

Dwukrotnie wyszła za mąż, ale to nie była jej bajka. Jej pierwszym mężem był piosenkarz Włodzimierz Rylski. Rozstali się po tym, jak mężczyzna w kilka lat po ślubie postanowił wyjechać do Niemiec, by tam rozwijać karierę.

Choć, jak sama twierdziła „do panów miała zezowate szczęście” zdecydowała się na ponowne zamążpójście. To nie był fortunny wybór. Małżeństwo z aktorem Andrzejem Przyłubskiem rozpadło się, gdy odkryła jego liczne zdrady. Mimo to, gdy były już mąż ciężko zachorował i poprosił ją o pomoc, nie odmówiła. Opiekowała się nim do śmierci. Potem postanowiła, że będzie już sama:

Dzięki swoim doświadczeniom z mężczyznami najbardziej dziś cenię... samotność - przyznała po latach.

Macierzyństwo Sienkiewicz było pełne wyzwań

Choć w miłości nie miała szczęścia, całe serce oddała adoptowanej córce Julii.

Mieli ją oddać do domu dziecka, ale była tak słaba, że zabiłby ją pierwszy katar. Wzięłam ją do siebie”

– wspominała. Niestety, życie potrafi pisać najtrudniejsze scenariusze. Relacja matki i córki nie układała się najlepiej. Sienkiewicz próbowała dać jej wszystko, ale nie wszystko dało się przyjąć.

Dałam jej wszystko, co tylko mogłam, na czele ze swoją wielką miłością. Zrobiła z tym, co chciała

– mówiła, podsumowując ich skomplikowaną więź. Julia Przyłubska nie uszanowała wyborów Krystyny Sienkiewicz. Po śmierci matki próbowała podważyć jej wolę, sprzeciwiając się zapisom testamentu, który pozbawiał jej dziedzictwa na rzecz Kuby Sienkiewicza. Założyciel Elektrycznych Gitar opiekował się schorowaną Sienkiewicz do końca jej dni. Ta zaś zapisała mu swój dom. Po batalii sądowej, którą ostatecznie wygrał, muzyk spełnił ostatnią wolę cioci i wyremontował jej warszawski dworek.

Aktorka przez przypadek?

Krystyna Sienkiewicz wcale nie planowała kariery aktorskiej ani scenicznej. Skończyła Akademię Sztuk Pięknych, była ilustratorką i scenografką. A potem… los postanowił spłatać jej figla. Pewnego dnia musiała zastąpić chorą koleżankę na scenie i… tak już zostało, bo zachwyciła wszystkich. Potem zagrała w ponad 60 filmach i serialach, występowała na deskach największych teatrów, a jej talent komediowy stał się legendarny. Była uwielbiana przez publiczność, która ceniła jej naturalność i lekkość, z jaką wcielała się w każdą rolę.

„Człowiek może wszystko” – filozofia Krystyny Sienkiewicz

Sienkiewicz wierzyła, że nie ma rzeczy niemożliwych. Życie jej nie oszczędzało, ale ona nie zamierzała się tym przejmować. Nawet po udarze, który odebrał jej wzrok w jednym oku, żartowała:

„Dobrze, że nie oślepłam na oba, to by było dopiero śmiesznie!”.

Krystyna Sienkiewicz udowodniła, że można kochać życie, nawet gdy nie jest idealne. Uśmiech miała dla każdego – i dla widzów, i dla losu, który co chwilę testował jej cierpliwość.

