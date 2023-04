Kuba Sienkiewicz wygrał w sądzie i remontuje dom po Krystynie Sienkiewicz. W planach czytelnia dla seniorów "Czaruś"

Krystyna Sienkiewicz - nieoceniona aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna zmarła w 2017 r. w wieku 82 lat, cały swój majątek pozostawiając bratankowi. Kuba Sienkiewicz opiekował się ciotką w ostatnich latach życia, stąd zapewne decyzja gwiazdy o zapisaniu mu m.in. należącej do niej ziemi w Świdrze oraz pięknego domu na Bielanach. To majątek o wartości niemal 4 milionów złotych. Zasadność testamentu podważyły jednak adoptowana córka aktorki - Julia Przyłubska, z którą gwiazda przez wiele lat była skonfliktowana wraz z przyrodnią siostrą muzyka Elektrycznych Gitar. Kobiety domagały się udziału w spadku, mimo że za życia niespecjalnie interesowały się leciwą gwiazdą. Sąd jednak przychylił się do zapisanej w testamencie woli Krystyny Sienkiewicz i cały jej majątek przypadł ostatecznie w udziale muzykującemu neurologowi.

W piwnicy domu Krystyny Sienkiewicz powstała sala prób. W planach jest czytelnia dla seniorów

Kuba Sienkiewicz ruszył z remontem domu zaraz po zakończeniu wygranej dla siebie sprawy. W piwnicach posiadłości powstała sala prób o powierzchni 50 m2. Ma to być przyjemne miejsce, gdzie można ćwiczyć, ale także nagrywać prywatne projekty.

Najważniejszy etap inwestycji jest jeszcze w remoncie, ale jego otwarcia z pewnością nie mogą się już doczekać okoliczni mieszkańcy. Powstanie tam bowiem publiczna czytelnia dla seniorów, w której odbywać się mają również spotkania z autorami oraz głośne czytania poezji. Sienkiewicz wybrał już nawet chwytliwą nazwę, która jednocześnie będzie przypominać o właścicielce tego miejsca. Czytelnia "Czaruś" dostanie bowiem nazwę od imienia ukochanego pieska gwiazdy. O otwarciu czytelni z pewnością państwa poinformujemy.

