Grupa Afromental uchodzi za jedną z najbardziej charakterystycznych formacji na rodzimym rynku fonograficznym, a swoją popularność zdobyła dzięki żywiołowym koncertom oraz łączeniu hip-hopu, rocka i funku. Słuchacze od czasu do czasu wypatrują wieści o wznowieniu działalności zespołu. Zainteresowanie podsyca fakt, że dawni koledzy ze sceny nie zniknęli z przestrzeni publicznej, lecz regularnie pojawiają się w mediach i rozwijają własne projekty.

Historia zespołu Afromental

Formacja powstała w 2004 roku w Olsztynie i z czasem zdobyła niemałą, ogólnokrajową rozpoznawalność. Krótko po premierze pierwszego albumu muzycy z Afromental zaprezentowali się podczas festiwalu Top Trendy 2007 oraz walczyli w krajowych eliminacjach do Eurowizji 2008. Ich kolejne płyty z największymi hitami, czyli "Playing with pop" oraz "The B.O.M.B.", sprzedały się świetnie i uzyskały status złotych. Przełom nastąpił w 2017 roku, kiedy szeregi zespołu opuścili wokalista Wojciech "Łozo" Łozowski oraz perkusista Grzegorz Dziamka. Dyskografię grupy zamyka album z 2019 roku, natomiast jedyny wspólny występ w oryginalnym zestawieniu odbył się pięć lat później podczas finału jubileuszowej trasy koncertowej.

Tomson i Baron mówią o powrocie Afromental w dawnym składzie

Wielu fanów zastanawia się, czy istnieje realna szansa na ponowne połączenie sił przez Afromental w pełnym składzie. Tomson i Baron udzielili wywiadu serwisowi "Plotek", w którym potwierdzili, że taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. Artyści zaznaczyli przy tym, że pomimo skupienia na osobnych wyzwaniach zawodowych, regularnie ze sobą rozmawiają, a w grupie nie ma bariery.

Ja z Łozikiem jesteśmy w kontakcie cały czas. My załatwiamy teraz jeszcze różne inne sprawy razem, bo mamy kilka rzeczy, które zrobiliśmy i aktualnie jesteśmy w kontakcie. Tu się nigdy nie rozdzieliliśmy emocjonalnie. Nigdy między nami nie było jakiejś ściany. Każdy chciał zrobić swoje i zrobił swoje - powiedział Tomson.

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Baron komentuje szanse na reaktywację

Wiele wskazuje na to, że powrót grupy Afromental w pierwotnym zestawieniu może być jedynie kwestią czasu. Baron zwrócił uwagę na łączący muzyków sentyment oraz udane zjednoczenie podczas trasy koncertowej w 2024 roku, co w przyszłości znacznie ułatwi im podjęcie decyzji o kolejnym wspólnym wyjściu na scenę.

Im będziemy starsi, tym nam będzie łatwiej podjąć taką decyzję, bo mieliśmy już reunion. Tak że tak, sentymentalnie jesteśmy blisko - skwitował Baron.

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