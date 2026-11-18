Prezentacje nowych kolekcji marki MMC regularnie gromadzą czołowe postacie polskiego show-biznesu, a wśród wiernych sympatyków projektantów znajduje się Anna Wyszkoni. Wokalistka wydała niedawno swój najnowszy album zatytułowany „Niebo mam niebieskie”, dlatego uznała obecność na modowym wydarzeniu za świetną okazję do dodatkowego wypromowania świeżego materiału muzycznego.

Anna Wyszkoni zmieniła wizerunek i stawia na odważne stylizacje

Okres, w którym Anna Wyszkoni wybierała na publiczne wyjścia zachowawcze garsonki oraz idealnie dopasowane garnitury, minął bezpowrotnie. Obecnie piosenkarka zachwyca ogromną pewnością siebie, co z upodobaniem manifestuje za pomocą znacznie bardziej odsłaniających ciało strojów niż jeszcze parę lat temu.

Ubieram się w to, co lubię, to, co mi się podoba. Uwielbiam się tym bawić. Stałam się bardziej odważna w stylizacjach, bo stałam się też bardziej odważną kobietą w życiu codziennym. Kiedy mam się bawić, jak nie teraz? Mam ciągle rezygnować z czegoś, bo mi nie wypada? To jest tylko w naszych głowach. W moim słowniku nie ma słów nie da się i nie wypada. Masz ochotę? Zrób! Bo jutro życie może cię bardzo negatywnie zaskoczyć i nie będziesz miał już na to czasu – wytłumaczyła w rozmowie z Eską.

Podczas warszawskiego pokazu mody marki MMC artystka po raz kolejny zdecydowała się na modowe szaleństwo.

Anna Wyszkoni odsłoniła nogi na pokazie MMC w Warszawie

Piosenkarka znów potwierdziła swoją doskonałą znajomość aktualnych trendów i pokazała, że potrafi zrobić spektakularne wrażenie na fotoreporterach. Tym razem Anna Wyszkoni wybrała niezwykle zmysłowy wizerunek w stylu „no pants”, oznaczający kreację bez spodni, który od kilku sezonów króluje na światowych salonach i cieszy się ogromną popularnością wśród zagranicznych sław. Na pokaz duetu MMC artystka przyszła w szerokiej, czarnej marynarce z wyraźnie zaznaczonymi ramionami oraz delikatnie rozszerzanym dołem, co doskonale wyeksponowało jej wcięcie w talii. Fotografie wykonane od tyłu ujawniają jednak, że pod okryciem znalazły się bardzo obcisłe, czarne szorty, śmiało podkreślające pośladki gwiazdy. Całość uzupełniła gładko ułożona fryzura z bocznym przedziałkiem, która nadała temu odważnemu zestawieniu dodatkowej klasy.

Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026