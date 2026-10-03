Znany youtuber ogłosił ważne wieści. Budda i Grażynka będą rodzicami!

Internetowi twórcy, działający w sieci pod pseudonimami Grażynka i Budda, przekazali swoim sympatykom niezwykle radosną nowinę. Zakochani oficjalnie potwierdzili, że wkrótce na świat przyjdzie ich pierwsze dziecko, co wywołało wśród internautów niemałe zaskoczenie. Przyszli rodzice przyznają otwarcie, że nowa rola całkowicie odmieni ich dotychczasową codzienność.

Budda i Grażynka zostaną rodzicami. Youtuber nawiązał do swojej tradycji

Pomimo głośnych zawirowań wokół swojej działalności, znana para postanowiła teraz skupić się na sprawach prywatnych i 3 października poinformowała o powiększeniu rodziny. Influencer przekazał tę wiadomość w charakterystyczny dla siebie sposób, nawiązując do dawnych przyzwyczajeń. Przez lata to właśnie w soboty punktualnie o godzinie 14:00 twórca dzielił się najważniejszymi komunikatami, dlatego tym razem również wybrał tę samą formę kontaktu z odbiorcami.

- Sobota 14:00 przez lata była czasem nowych informacji, często dużych zmian, ważnych decyzji. Dziś kontynuując tę tradycję, dzielimy się z Wami informacją zmieniającą całe dotychczasowe życie!- Junior / Juniorka jest już w drodze! - czytamy.

Zgromadzeni na Instagramie fani mogli podziwiać serię fotografii, na których dumnie zaprezentowano kadry z badania USG oraz czworonogi ozdobione błękitnymi i jasnoróżowymi wstążkami. Nie zabrakło także gigantycznego pluszaka siedzącego w miniaturowym samochodzie oraz prawdziwych aut marki Porsche w dwóch symbolicznych barwach. Wspólna publikacja przyszłych rodziców błyskawicznie zyskała ogromną popularność, gromadząc ponad sześćset tysięcy wirtualnych serduszek oraz niemal pięć tysięcy wpisów od rozemocjonowanych sympatyków.

Kontrowersje wokół Buddy

Gwiazdor sieci sam przyznaje na swoim profilu, że jest kontrowersyjny. Obecnie jego poczynania na Instagramie śledzi ponad 2,3 miliona użytkowników, natomiast konto ukochanej zrzesza kolejne 800 tysięcy fanów. Ogólnopolski rozgłos przyniósł mu przede wszystkim skandal dotyczący internetowych loterii, za co prokuratura oskarżyła Kamila L. o złamanie prawa. To dochodzenie nadal nie znalazło swojego finału, choć w maju tego roku organy ścigania odblokowały możliwość wydania zaległych nagród laureatom loterii "7 AUT 2 i DOM X BUDDA".

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