Nie żyje aktor z "Rancza". Od lat chorował na nowotwór

Informację o śmierci aktora ujawnili jego przyjaciele, a później potwierdzili synowie. Stanisław Pąk przez kilkadziesiąt lat grał w najpopularniejszych polskich filmach i serialach. Niestety, w 2016 roku zachorował na nowotwór i choć terapia przyniosła pozytywne skutki, ostatecznie aktor zmarł po nawrocie ciężkiej choroby.

Stanisław Pąk nie żyje. Aktor miał 70 lat

Wiadomość o odejściu Stanisława Pąka ujawnił zaprzyjaźniony z nim operator kamery, Paweł Kincel. Wkrótce tragiczne wieści potwierdzili w rozmowie z o2.pl synowie aktora - Jan i Stanisław. 70-latek zmarł 29 września 2026 roku.

- Niestety, zmarł 29 września po walce z wyjątkowo złośliwym rakiem krtani. Do końca się nie poddawał. Był po drugiej turze chemioterapii - czytamy.

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Artysta z kultowych produkcji dwukrotnie chorował na raka

Stanisław Pąk ukończył studia aktorskie u schyłku lat 70. i szybko pojawił się w kultowych produkcjach czasów PRL - "07 zgłoś się", "Miś", "Alternatywy 4" czy "Dom". W późniejszych latach zagrał m.in. listonosza w "M jak miłość", a także bohaterów seriali "Ranczo", "Klan", "Samo życie" i "Plebania".

W 2016 roku aktor usłyszał druzgocącą diagnozę: nowotwór prostaty. Po kilku latach bliscy Pąka otworzyli internetową zrzutkę na pokrycie kosztów leczenia onkologicznego. Jak mówiła wówczas jego żona, skrzypaczka Danuta Żurawska-Pąk, epizody w serialach stanowczo nie pozwalały na opłacenie kosztownej, specjalistycznej terapii. Pomimo skutecznego leczenia - aktor ponownie zachorował na raka, który dał przerzuty z krtani i gardła do płuc. Zmarł niespełna miesiąc po przejściu kolejnej chemioterapii.

Bliskim i sympatykom Stanisława Pąka składamy wyrazy współczucia.

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