Małgorzata Socha zrzuciła ciuszki i wskoczyła w kuse bikini! Odsłoniła figurę modelki!

Małgorzata Socha szuka ochłody w basenie

Ostatnie dni czerwca upływają pod znakiem ekstremalnych upałów. Część osób chroni się w klimatyzowanych pomieszczeniach, inni szukają ochłody w wodzie. Niestety, nie każdy może się cieszyć urokami przydomowego basenu. Nawet Małgorzata Socha (46 l.) musiała pod tym względem liczyć na pomoc przyjaciół.

Lubiana aktorka wrzuciła do sieci serię zdjęć znad basenu. Małgorzata Socha wraz z przyjaciółmi w najgorętszy dzień lata wylegiwała się na basenem.

Moja kochana Mania, Uratowała nas wczoraj. Basen ,domowe gazpacho, drożdżówki , lody dla ochłody… najlepiej. Panie Czesiu dziękuje Panu, że ponad te 20 temu, miał Pan taki szalony pomysł aby zbudować basen, w którym kąpią się już teraz całe pokolenia i wzburzają wodę [...] W gronie przyjaciół, słońca i pysznego jedzenia. Więcej takich dni, proszę! - napisała zachwycona gwiazda.

Jednak nie tylko dla ochłody wskoczyła do basenu. Małgorzata Socha wykorzystała tę okazję do zrobienia sesji reklamowej. Aktorka razem z Moniką Dziubek, chemiczką i przedsiębiorczynią, założyły markę kosmetyków. Basen posłużył jako tło dla wakacyjnej kampanii.

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Małgorzata Socha chwali się figurą modelki

Tym razem to nie Socha pozowała do zdjęć. Chociaż śmiało mogłaby zamienić się miejscami ze swoimi modelkami, to pozostawiła dla siebie rolę fotografa. Mimo to nie dało się od niej oderwać wzroku.

Gwiazda "Przyjaciółek" i "Zaraz wracam" zrzuciła ciuszki i wskoczyła w czarne bikini, które idealnie podkreślało jej figurę. Takich kształtów mogą jej pozazdrościć nawet najpopularniejsze modelki!

Chociaż może się pochwalić idealną sylwetką, to aktorka rzadko tak wiele. Rozgogolonymi fotkami dzieli się głównie podczas wakacyjnych wyjazdów.

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