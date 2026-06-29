Kobieta znaleziona martwa w basenie. Prokuratura bada okoliczności tragedii

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-29 14:15

Koszmarny finał wypoczynku w miejscowości Nądnia na terenie województwa wielkopolskiego. W prywatnym basenie ujawniono ciało kobiety. Według informacji przekazanych przez "Głos Wielkopolski" od samego rana na posesji czynności prowadzi prokuratura wspólnie z policją. Śledczy badają przyczyny zgonu i biorą pod uwagę wszystkie możliwe wersje wydarzeń.

Czerwony parawan z czarnym napisem STRAŻ na tle zielonej roślinności, symbolizujący działania służb ratunkowych po tragicznym odkryciu kobiety w basenie. Więcej o okolicznościach tragedii przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock

Dramatyczne odkrycie miało miejsce w poniedziałek, 29 czerwca w niewielkiej miejscowości Nądnia położonej w powiecie nowotomyskim. Zgodnie z doniesieniami dziennika "Głos Wielkopolski" na jednej z prywatnych działek dokonano makabrycznego znaleziska w postaci martwej kobiety, która znajdowała się w przydomowym basenie.

Aktualnie trwają szczegółowe oględziny nadzorowane przez miejscowego prokuratora. Miejsce zdarzenia zostało szczelnie oddzielone od osób postronnych, a wyjaśnianiem dokładnego przebiegu wypadków zajmują się funkcjonariusze kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

Pracujący na miejscu mundurowi sprawdzają teraz każdy potencjalny wariant wydarzeń i na razie nie odrzucają żadnej opcji. Służby wciąż nie ustaliły bezpośredniej przyczyny zgonu poszkodowanej ani tego, czy faktycznie utonęła. Rozwiązanie tej zagadki zależy od wyników toczącego się śledztwa i wnikliwej pracy techników.

Od dłuższego czasu odpowiednie organy bez przerwy proszą obywateli o zachowanie maksymalnej ostrożności w trakcie relaksu nad akwenami. Wysokie temperatury zachęcają tłumy do szukania orzeźwienia w rzekach, jeziorach oraz sztucznych zbiornikach obok domów. Specjaliści od ratownictwa podkreślają, że szok termiczny po wejściu do zimnej wody w upalny dzień może skończyć się tragicznie, podobnie jak brak uwagi i brawura. Należy pływać tylko na strzeżonych terenach, unikać kąpieli po alkoholu i zawsze pilnować najmłodszych. Bieżące wydarzenia udowadniają, że krótki moment dekoncentracji często oznacza śmiertelne niebezpieczeństwo podczas wakacyjnej rekreacji.

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