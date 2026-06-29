Polska kolej nie wytrzymała upału. Blisko 130 pociągów odwołanych

Skutki rekordowych temperatur coraz mocniej odczuwają pasażerowie kolei. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, do poniedziałku, 29 czerwca, do godziny 11 odwołano już 128 pociągów wszystkich przewoźników. Wśród nich znalazło się 21 składów PKP Intercity.

Przewoźnik tłumaczy, że przyczyną są trudne warunki atmosferyczne, które doprowadziły do awarii infrastruktury kolejowej. PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały, że problemy spowodowały zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej oraz deformacje torów.

Przyczyną zmian w organizacji ruchu były zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej lub deformacja toru. Ze względu na wysokie temperatury służby techniczne PLK SA pozostają w pełnej gotowości, aby w razie konieczności jak najszybciej usunąć skutki awarii i przywrócić sprawne funkcjonowanie infrastruktury – poinformowało biuro prasowe PKP PLK.

PKP Intercity zdecydowało się również ułatwić podróżnym zmianę planów. Spółka przedłużyła możliwość bezpłatnego zwrotu biletów aż do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca włącznie. Standardowo przy zwrocie przewoźnik potrąca 15 proc. wartości biletu.

Dodatkowo pasażerowie mogą korzystać z honorowania biletów PKP Intercity w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym.

Na liście odwołanych połączeń znalazły się m.in. pociągi Jagna, Prząśniczka i Korczak kursujące między Warszawą a Łodzią, Swarożyc na trasie Szczecin – Kołobrzeg, Bory Tucholskie między Gdynią a Kostrzynem, Szczeliniec i Sudety kursujące między Krakowem a Jelenią Górą, Kozica do Zakopanego, Flisak, Strzelecki, Lubuszanin oraz Planty.

To nie koniec utrudnień. Część połączeń została odwołana również we wtorek, 30 czerwca. Dotyczy to m.in. pociągów Korczak, Krajna, Lubuszanin, Planty i Kozica. W przypadku niektórych relacji przewoźnik uruchomi zastępczą komunikację autobusową lub umożliwi kontynuowanie podróży innymi pociągami.

PKP Intercity apeluje do pasażerów o śledzenie komunikatów na stacjach i sprawdzanie bieżących informacji o kursowaniu pociągów. Przewoźnik przypomina również, że podróżni mają prawo do składania reklamacji dotyczących utrudnień i komfortu podróży.