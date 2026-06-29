Schuchardt o roli brutalnego sadysty w "Domu Dobrym": Pokazałem bestialstwo w przemocowej w rodzinie

Tomasz Schuchardt o "Domu dobrym": nie planowaliśmy cynicznie sukcesu

"Dom Dobry", który jest jednym z, jeśli nie najgłośniejszym filmem ostatnich lat budzi ogromne emocje. W sieci po premierze ostatniego dzieła Wojciecha Smarzowskiego wybuchła prawdziwa burza. Film o przemocy domowej okazał się tak realistyczny, że niektórzy nawet pod wpływem seansu postanowili zmienić swoje życie... Tomasz Schuchardt i Agata Turkot, czyli filmowi Grzesiek i Gośka, tak świetnie wcielili się w swoje role, że jeszcze długo po premierze dyskutowano o dziele, które z resztą zdobyło multum nagród. Zapytaliśmy Tomasza Schuchardta czy robiąc ten film zdawali sobie sprawę, że on aż tak będzie oddziaływał?

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- Poniekąd robiąc sztukę każdy z artystów ma takie wrażenie, że to będzie rezonować, że to zostanie z kimś na dłużej niż tylko na ten moment spotkania. Więc to założenie nie jest wymierzone, nie jest zaplanowane, nie jest cyniczne, ale jest gdzieś w środku motorem napędowym działań, więc wydaje nam się, że czytając scenariusz wiedziałem, że to będzie mocne kino. Ale tak jak powiedział producent Wojtek Gostomczyk: "Nigdy nie wiesz czy przyjdzie na to 500 osób czy 2 miliony, albo prawie trzy"

- powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Schuchardt.

Tomasz Schuchardt: Pokazałem bestialstwo sytuacji przemocowej

- Cieszymy się, że to tak się udało, a jednocześnie są jakieś wnioski z tego i to świadczy o tym, że po prostu temat był palący. Cieszę się, że Wojciech Smarzowski kolejny raz dał głos osobom, które albo nie miały szansy, albo nie mają siły na to, żeby ten głos z siebie wydobyć

- pokreślił aktor. Zapytaliśmy również, czy przyjmując tak ciężką rolę były jakieś wątpliwości czy to jest dobry pomysł?

- Jestem z zawodu aktorem, więc nie, ja nie mam takich wątpliwości. Staram się nie mieć wątpliwości. Przyjmując rolę wiedziałem, z kim będę to robił, czyli z Wojtkiem Smarzowskim, z którym zawsze chciałem się spotkać wcześniej. Miałem krótką szansę przy "Weselu" jego drugim. A więc w to się wchodzi po prostu, bo to jest Smarzol. Smarzol jest takim człowiekiem z którym się chce pracować. A czy ciężar roli? Każda rola w jakimś stopniu jest ciężka, ale też każda rola coś załatwia. Ta była bardzo ukierunkowana służebnie. Wydawało mi się, że jeśli mogę w takim charakterze wziąć udział, no to tylko w jakimś konkretnym celu i ten cel sobie wyznaczyłem, żeby pomóc jak najbardziej pokazać bestialstwo sytuacji przemocowej w rodzinie

- opowiedział nam Tomasz Schuchardt, który podczas festiwalu filmowego BellaTOFIFEST w Toruniu odebrał nagrodę Złotego Anioła za niepokorność twórczą.

Tomasz Schuchardt: Mam wspaniałą rodzinę, do której mogę się przytulić.

Aktor zapewnił także, że poradził sobie z wyjściem z roli przemocowca dzięki doświadczeniu i rodzinie.

- Skończyłem szkołę teatralną i nauczyłem się tam, dostałem możliwość, wzbudzania emocji bez kosztów prywatnych. Oczywiście to tylko tak pięknie brzmi, bo to wiadomo, że trochę w tobie rezonuje i chodzi, ale ja mam na szczęście wspaniałą rodzinę, do której mogę się przytulić. Mam teraz też taki czas, w którym trochę pracuję, więc mogę sobie uciec w zupełnie inne rejony. Tak zresztą zrobiłem po "Domu Dobrym" i nie zostało to we mnie na szczęście.

Prywatnie Tomasz Schuchardt jest mężem Kamili Kuboth-Schuchardt, również aktorki. Występowali razem w serialu "Bodo". W 2017 roku na świat przyszła córka pary Antonina, a w 2024 druga pociecha - Mira.

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Tomasz Schuchardt o "Domu Dobrym" i "Lalce"