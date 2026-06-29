Pokazała ciążową sesję i zawrzało w sieci. Tych komentarzy gwiazda nie zapomni

Wersow od lat należy do grona najpopularniejszych polskich influencerek. Swoją rozpoznawalność zbudowała dzięki działalności w Ekipie Friza, a z czasem stworzyła własną markę i rozwinęła karierę muzyczną. Jej związek, a później ślub z Karolem "Frizem" Wiśniewskim, były szeroko komentowane przez media i fanów.

Ciąża z albumem "w pakiecie"

Informację o drugiej ciąży Wersow przekazała 18 stycznia. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu pojawiła się jej córka Maja, trzymająca zdjęcie USG. Całość opatrzona została krótkim podpisem: "1+1=4". Wpis błyskawicznie zebrał tysiące reakcji i komentarzy od zachwyconych obserwatorów.

Ogłoszenie ciąży zbiegło się w styczniu 2026 w czasie z promocją nowego projektu muzycznego influencerki. Wersow pracuje nad albumem "MATKA IDOLKA", a jednym z utworów promujących wydawnictwo jest piosenka "Girl Boss". W najnowszej sesji zdjęciowej oraz materiałach promocyjnych artystka eksponuje ciążowy brzuszek, co stało się przedmiotem gorącej dyskusji wśród internautów.

Sesja ciążowa wywołała burzę

Pod opublikowanymi fotografiami nie zabrakło zachwytów nad wyglądem influencerki i gratulacji związanych z oczekiwaniem na narodziny drugiego dziecka. Najnowsza sesja zdjęciowa Wersow w ciązy pojawiła się na jej profilu na Instagramie w ostatni dzień czerwca 2026 roku.

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Boże jaka piękna Śliczne zdjęcia Cudownie Pięknie wygladasz Werka!

Tylko pięknych chwil

W komentarzach - jak zwykle - pojawiły się jednak również głosy krytyczne. Część użytkowników zarzuca Wersow wykorzystywanie ciąży do promocji swojej twórczości oraz zwraca uwagę na sposób prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych.

Które z komentarzy Wersow zapamięta najlepiej? Życztmy zdrowia dla mamy i bobasa oraz pięknych chwil razem!

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Wersow i Friz planują kolejne dziecko! "Chcielibyśmy mieć dużą rodzinkę"